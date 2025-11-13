Avanza con normalidad el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable en la Planta Echeverría
La Municipalidad de Paraná continúa ejecutando el Plan de Fortalecimiento del Agua Potable, una obra clave para optimizar la distribución hacia la zona oeste de la ciudad. Durante los trabajos desarrollados en la Planta Echeverría, se registró una falla técnica que fue rápidamente controlada y no presentó consecuencias graves para los operarios.
“Esto no tuvo ninguna consecuencia importante, incluso los trabajadores continuaron trabajando. Ellos están bien y sufrieron nada más que una mínima lesión; uno tuvo un corte, el otro no. De cualquier manera se los hizo revisar por una doctora. Nos anticipamos a intervenir sobre la cañería, pensando que estaba despresurizada en su totalidad, pero en realidad tenía más presión de la que debería”, explicó el secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice.
#Paraná Un impresionante accidente ocurrió en la Planta Echeverría, mientras empleados municipales trabajaban sobre un caño de la red de distribución de agua, en una obra que estaba programada. Por suerte no hubo víctimas. Miren el video hasta el final…. pic.twitter.com/1OtWy1IxUO— Hechos y Derecho (@Hechosanderecho) November 13, 2025
La intervención, financiada íntegramente con recursos municipales, forma parte de una etapa estratégica de modernización del sistema de agua potable, orientada a mejorar la eficiencia, la capacidad operativa y la sustentabilidad del servicio en toda la ciudad.
Los trabajos comenzaron en las primeras horas del jueves y se extenderán durante toda la jornada. Para su ejecución, se restringió el funcionamiento operativo desde los centros de distribución Ramírez y Ejército, lo que genera baja presión o cortes temporales en sectores del oeste de Paraná, especialmente en el área comprendida por calles Ayacucho, Artigas y zonas aledañas.
Desde el municipio informaron que la normalización del servicio será progresiva en las horas posteriores, y se solicitó a la comunidad realizar un uso racional del agua almacenada.
Cronograma de tareas
El operativo incluye el corte de impulsión para vaciar la cañería de 750 mm y la colocación de un ramal tipo T en el manifold de salida del bombeo del suministro potabilizado, que alimentará la nueva tubería en ejecución, con una extensión de 5.500 metros hasta la planta y cisterna de avenida Ramírez.
Simultáneamente, se aprovechará el tiempo de intervención para avanzar en una obra de renovación y modernización en la sala de bombas de la Planta Echeverría, donde se instalará una nueva electrobomba adquirida por la Municipalidad. Esta incorporación permitirá incrementar la eficiencia y productividad del sistema, brindando mayor sustentabilidad a la gestión del servicio público de agua potable.