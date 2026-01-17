Avances en el reclamo entrerriano: Uruguay amplía el estudio ambiental por la planta de hidrógeno verde frente a Colón
La postura sostenida desde el inicio por el gobernador Rogelio Frigerio respecto al proyecto de la planta de hidrógeno verde prevista en la costa uruguaya, frente a la ciudad de Colón, comienza a traducirse en avances concretos, en sintonía con los planteos formulados por el Gobierno de Entre Ríos.
En los últimos días, el gobierno uruguayo solicitó a la empresa HIF Global que incluya a Colón dentro del área de influencia del estudio de impacto ambiental, una decisión que responde al reclamo impulsado por la Argentina y acompañado activamente por la provincia.
Desde que se conoció la iniciativa, Entre Ríos manifestó tempranamente su preocupación por la localización del emprendimiento, requirió información detallada y advirtió sobre la necesidad de evaluar los impactos ambientales, sociales y económicos que el proyecto podría generar sobre la costa entrerriana y las comunidades ribereñas.
En ese contexto, Frigerio viajó en dos oportunidades a la República Oriental del Uruguay para abordar el tema de manera directa y mantuvo reuniones de trabajo con autoridades nacionales y departamentales. Entre ellas, se destaca un encuentro con el presidente Yamandú Orsi, en el que expuso la preocupación de la provincia y la necesidad de revisar el emplazamiento del proyecto.
El mandatario entrerriano sostuvo desde el comienzo que el desarrollo de energías limpias debe ser compatible con la protección del ambiente, el turismo y la calidad de vida de las comunidades, y remarcó que la cercanía del emprendimiento a una ciudad como Colón hacía indispensable reconsiderar su ubicación.
En esa línea, el Gobierno de Entre Ríos reiteró que no cuestiona la inversión ni el avance de proyectos vinculados a la transición energética, sino la localización elegida para una iniciativa de gran escala, que podría generar impactos no deseados sobre una de las zonas turísticas más importantes de la provincia.
La ampliación de los estudios ambientales constituye un reconocimiento a la validez del planteo entrerriano. No obstante, desde el Ejecutivo provincial se considera que se trata de un paso necesario pero aún insuficiente, y se mantiene la convicción de que la relocalización del proyecto es la alternativa más razonable para evitar conflictos y garantizar un desarrollo verdaderamente sustentable.
Ante este escenario, el Gobierno de Entre Ríos continuará sosteniendo su posición con responsabilidad institucional y vocación de diálogo. Haber actuado con anticipación, el compromiso personal del gobernador y la claridad en los planteos permitieron que el reclamo provincial sea escuchado y comience a generar avances concretos en el análisis del proyecto.