Avance histórico en España: una triple terapia logró eliminar tumores de cáncer de páncreas en modelos experimentales
El cáncer de páncreas es una de las enfermedades oncológicas más agresivas del tracto digestivo. Se origina cuando las células pancreáticas comienzan a multiplicarse de forma descontrolada, alterando los mecanismos normales de regulación del crecimiento celular. Su detección temprana es poco frecuente, ya que en las etapas iniciales suele cursar sin síntomas específicos, lo que retrasa el diagnóstico.
Generalmente, las manifestaciones clínicas aparecen en fases avanzadas y la ubicación del páncreas, cercana a estructuras vitales, contribuye tanto a su agresividad biológica como a la dificultad para intervenir de manera precoz.
En ese contexto, un nuevo estudio desarrollado en España abrió una expectativa alentadora. El director del Grupo de Oncología Experimental del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO), responsable del Proyecto CRIS de Cáncer de Páncreas y presidente de honor científico de CRIS Contra el Cáncer, Mariano Barbacid, presentó resultados que representan un avance significativo en la eliminación de este tipo de tumores.
Según un informe al que accedió la Agencia Noticias Argentinas, el equipo científico identificó una triple combinación terapéutica que consiguió eliminar por completo los tumores de páncreas en modelos animales. La estrategia se basa en la acción conjunta de tres compuestos dirigidos a mecanismos esenciales para el crecimiento tumoral.
El tratamiento combina un fármaco selectivo contra el oncogén KRAS, considerado el principal motor del cáncer de páncreas, junto con otros dos dirigidos contra EGFR y STAT3, proteínas clave en las señales que favorecen el desarrollo de estos tumores. La inhibición simultánea de estas tres dianas resultó determinante para bloquear los mecanismos de resistencia tumoral.
El estudio, publicado recientemente en una revista científica internacional de alto impacto, mostró que los tumores desaparecieron completamente en distintos modelos de ratón, incluidos modelos PDX derivados de pacientes. Además, tras más de 200 días sin tratamiento, los animales permanecieron libres de enfermedad y sin toxicidad asociada a la terapia.
“Por primera vez hemos conseguido una respuesta completa, duradera y con baja toxicidad frente al cáncer de páncreas en modelos experimentales. Estos resultados indican que una estrategia racional de terapias combinadas puede cambiar el rumbo de este tumor”, afirmó el doctor Mariano Barbacid.