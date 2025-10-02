Autoridades, trabajadores y estudiantes de la UADER se reunieron con Bahl, Michel y Sabella
Los candidatos a legisladores nacionales de Fuerza Entre Ríos, Adán Bahl, Guillermo Michel y Andrés Sabella, junto a la intendenta de Paraná Rosario Romero, mantuvieron este miércoles un encuentro en la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la UADER con su decano Daniel Richar, trabajadores docentes y no docentes, y estudiantes, con el objetivo de debatir los principales desafíos de la universidad pública.
Presupuesto y sostenimiento institucional
Durante la reunión se abordaron las dificultades presupuestarias de la institución, donde el 90% de los recursos se destinan a salarios, lo que complica la cobertura de costos básicos de infraestructura y servicios. También se discutieron las políticas de becas y la situación de los estudiantes en el actual contexto económico.
Otro eje de debate fue la necesidad de dar continuidad al proyecto de creación de la Universidad Nacional Juan Laurentino Ortiz, impulsado por la comunidad educativa de la Facultad y que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación.
Participación y respaldo político
Del encuentro participaron también la exdecana y actual secretaria de Posgrado Marcia Benedetti, y el concejal y secretario general de CTA Entre Ríos, Sergio Elizar.
Los candidatos destacaron la importancia del espacio de diálogo con la comunidad universitaria. El rector de la UNER y candidato a diputado nacional, Andrés Sabella, afirmó: “Esta es una elección trascendental donde nos estamos jugando el futuro de la Argentina”.
Por su parte, Michel resaltó que la universidad pública es clave para la movilidad social, al permitir que los jóvenes puedan progresar gracias al esfuerzo y el estudio. También advirtió que el modelo económico actual “busca destruir la clase media, afectando a la universidad, la salud y la industria entrerriana”.
En la misma línea, Bahl cuestionó el proyecto de Presupuesto presentado por el Ejecutivo: “El presidente se enorgulleció de mandar el Presupuesto más chico de los últimos 30 años. Eso significa menos educación pública, menos salud, menos remedios para nuestros abuelos y menos sueldo para los docentes. Por eso tenemos la misión de construir una Argentina mejor, donde nadie se quede atrás”.