Autoridades del STJER recibieron al Comité Nacional para la Prevención de la Tortura
El presidente del Superior Tribunal de Justicia (STJ), vocal Leonardo Portela, la vicepresidenta, vocal Laura Mariana Soage, y el presidente de la Sala Penal, vocal Daniel Carubia, mantuvieron este jueves una reunión con integrantes del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), órgano rector del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (SNPT) de la República Argentina.
El encuentro se desarrolló en el Salón de Acuerdos del STJ y contó con la presencia de las comisionadas Rocío Alconada Alfonsín y Natalia Gabellini, el comisionado Kevin Nielsen, la representante del Comité Provincial de Prevención de la Tortura de Entre Ríos (CPPTER), Sofía Stamatti, y el integrante de la Dirección de Mecanismos Locales del Comité, Gabriel Guardiola.
Durante la reunión, los representantes del SNPT informaron que se encuentran realizando visitas de inspección a espacios de reclusión de la provincia, en conjunto con el CPPTER, con el objetivo de fortalecer la articulación interinstitucional y dar seguimiento a las recomendaciones formuladas en los informes de las visitas realizadas por el CNPT en 2021 y 2023.
Las autoridades del STJ manifestaron su interés por las acciones que el organismo desarrolla en la provincia y por las capacitaciones que brinda a distintas instituciones.
El CNPT es un organismo estatal independiente, creado en cumplimiento del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes (OPCAT). Su misión es prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes en cualquier institución pública, privada o mixta donde haya personas privadas de libertad, para lo cual tiene el mandato legal de supervisar las condiciones de detención en todos los lugares de encierro.