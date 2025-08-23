Autoridades de Salud recibieron a trabajadores y sindicalistas de Salud Mental: “Valoramos estos espacios de diálogo”
El ministro de Salud, Daniel Blanzaco, junto a parte de su gabinete, mantuvo un encuentro con referentes de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y empleados de distintos dispositivos provinciales especializados en salud mental, quienes entregaron un petitorio con diversos reclamos.
Los secretarios del Interior y de Derechos Humanos de ATE Entre Ríos, Esteban Olarán y Matías Passi, presentaron un listado de demandas elaborado en asamblea con los trabajadores del Hospital Escuela de Salud Mental de Paraná. Además, participaron representantes del Centro Huella, del Centro de Salud Mental de las Juventudes y del Centro de Atención Primaria Arturo Meroi, de Sauce Montrull.
“Valoramos estos espacios de diálogo, ya que nos permiten identificar y poner en foco las cuestiones a priorizar para hacer una gestión más eficiente de los recursos provinciales”, expresó Blanzaco, quien recordó que la salud mental es uno de los principales ejes de gestión. Destacó medidas como el fortalecimiento institucional con el regreso a la jerarquía de Dirección General y el sostenimiento con recursos propios de la Residencia Interdisciplinaria en Salud Mental.
El ministro reconoció que la provincia atraviesa una situación financiera compleja, lo que obliga a priorizar recursos disponibles para la respuesta asistencial. Sin embargo, aseguró que el listado de planteos será evaluado por las áreas técnicas. “Hay inquietudes inmediatas, como la continuidad del alquiler de un inmueble donde funciona un dispositivo intermedio; otras en las que se puede avanzar, como la revisión de partidas para talleres y la planificación detallada del personal de enfermería; y algunas que requieren mediano plazo, como llamados a concursos o nuevas orgánicas”, explicó Blanzaco.
Por su parte, Matías Passi valoró la reunión: “Nos explayamos respecto de problemáticas vinculadas al recurso humano y la necesidad de reconocer espacios vitales, como la guardia del hospital, el sector de enfermería, la Casa de Medio Camino y los dispositivos que brindan atención fuera del hospital, en el marco de la Ley Nacional de Salud Mental”.
“Tuvimos una buena recepción: tomaron nota de la demanda, hicimos un intercambio sobre posibilidades y acordamos una evaluación conjunta para ver cómo continuamos”, agregó el dirigente sindical.
En representación de la cartera sanitaria también participaron el secretario de Salud, Daniel Valentinuz; la coordinadora general de Gestión Ministerial, Gabriela Diez; y los directores generales de Salud Mental, Hospitales, Primer Nivel de Atención, Enfermería, Recursos Humanos y Comunicación Institucional, Esteban Dávila, Mauro González, Gladys Arosio, Martín Nani, Beatriz Brandán y Manuela Calderón Bourband.