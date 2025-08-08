Autoridades de Salud de Entre Ríos visitaron establecimientos sanitarios en Cerrito y María Grande
El Ministerio de Salud de Entre Ríos realizó una recorrida por establecimientos sanitarios del departamento Paraná, visitando las localidades de Cerrito y María Grande, donde dialogaron con los equipos de trabajo y autoridades locales.
La comitiva comenzó su visita en Cerrito, donde el ministro de Salud, Daniel Blanzaco, acompañado por parte de su gabinete, recorrió el Hospital Doctor José María Miranda. El ministro valoró el compromiso del equipo directivo y afirmó: “El trabajo y compromiso de su Dirección se refleja en un hospital que ha mejorado no solo en infraestructura, sino también en la incorporación de profesionales y actividades adaptadas a las necesidades de la población”.
Blanzaco destacó además la coordinación con la comuna: “Nos reunimos esta misma semana con el intendente Ulises Tomassi para intercambiar información y ajustar acciones según las demandas de la localidad”.
El intendente Tomassi resaltó la importancia de esta visita y el trabajo conjunto entre los gobiernos provincial y municipal para mejorar la salud local. “El hospital tiene una demanda significativa, atiende problemáticas diversas y es un referente para Cerrito y su zona de influencia”, subrayó.
La directora del hospital, Claudia Picconi, valoró la oportunidad de mostrar el trabajo realizado y dialogar sobre las necesidades del establecimiento.
En María Grande, la delegación visitó el Centro de Atención Primaria Doctor Germán Rico, donde fue recibida por la directora Alexia Martínez y su equipo. También recorrieron el Centro Integrador Comunitario, enfatizando la necesidad de articular esfuerzos entre el primer nivel de atención y el hospital para optimizar funciones.
Finalmente, las autoridades visitaron el Hospital Doctor Francisco Castaldo, acompañados por la directora Jaquelina Brondi y el intendente Héctor Solari. Brondi agradeció la visita de Blanzaco y destacó la receptividad para atender las solicitudes planteadas, que esperan se concreten en mejoras para toda la comunidad.