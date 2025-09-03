Autoridades de la Policía de Entre Ríos visitaron San Salvador para reforzar la seguridad
El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, encabezó una jornada de trabajo en San Salvador, acompañado por el subjefe Marcelo Clausich y con el apoyo del intendente Jorge Zambón, con el objetivo de fortalecer la seguridad y acompañar al personal policial en el territorio.
La visita incluyó una reunión con los directivos de la institución, donde se analizaron lineamientos de trabajo, estrategias y proyecciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad y Justicia. La intención principal fue avanzar en políticas que refuercen la seguridad ciudadana y el bienestar del personal policial en toda la provincia.
Asimismo, las autoridades recorrieron la Comisaría de General Campos y la Jefatura Departamental San Salvador, donde se informaron sobre el funcionamiento de las dependencias, los desafíos diarios del personal y las áreas que requieren optimización para un trabajo más coordinado.