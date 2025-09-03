Maran Suites & Towers

Autoridades de la Policía de Entre Ríos visitaron San Salvador para reforzar la seguridad

Redacción | 03/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

El jefe de Policía de Entre Ríos, Claudio González, encabezó una jornada de trabajo en San Salvador, acompañado por el subjefe Marcelo Clausich y con el apoyo del intendente Jorge Zambón, con el objetivo de fortalecer la seguridad y acompañar al personal policial en el territorio.

La visita incluyó una reunión con los directivos de la institución, donde se analizaron lineamientos de trabajo, estrategias y proyecciones conjuntas con el Ministerio de Seguridad y Justicia. La intención principal fue avanzar en políticas que refuercen la seguridad ciudadana y el bienestar del personal policial en toda la provincia.

Asimismo, las autoridades recorrieron la Comisaría de General Campos y la Jefatura Departamental San Salvador, donde se informaron sobre el funcionamiento de las dependencias, los desafíos diarios del personal y las áreas que requieren optimización para un trabajo más coordinado.

