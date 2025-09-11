Autoridades ambientales podrán relevar y embargar residuos de “Las 3E S.R.L.”
En el marco del expediente “Barsanti, Liliana Beatriz y Otros c/Municipalidad de Paraná, y Otro s/Acción de amparo (Colectivo)” Nº 12.956, la vocal de la Cámara de Apelaciones II de Paraná Sala I, Gabriela Teresita Mastaglia, autorizó a las autoridades ambientales de la Municipalidad de Paraná y de la Provincia de Entre Ríos, a través de los agentes que designen, a realizar el relevamiento técnico de los residuos existentes en la planta de tratamiento y transferencia de residuos de “Las 3E S.R.L.”
Asimismo, la jueza ordenó el embargo de los residuos relevados en la planta, ubicada en Avda. José Hernández 2561, Paraná, designando como depositaria de los mismos a la Municipalidad de Paraná.
Mastaglia también libró mandamiento bajo apercibimiento de usar la fuerza pública en caso de impedirse el ingreso de las autoridades. Además, corrió traslado a la Secretaría de Ambiente de la Provincia de Entre Ríos y a la Municipalidad de Paraná, para que se expidan en un plazo de cinco días sobre el nuevo plan de acondicionamiento y traslado de materiales presentado el 5 de agosto de 2025 por “Las 3E S.R.L.”, evaluando su viabilidad, utilidad y demás factores necesarios para el cumplimiento rápido de la sentencia dictada el 29 de julio de 2024.