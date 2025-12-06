Austria ya dio la nota antes del Mundial: grosero error de su área de Prensa
La euforia por el sorteo de la fase inicial del Mundial 2026 dejó una inesperada polémica: la Asociación Austríaca de Fútbol publicó una imagen del Grupo J con un grave error en el escudo argentino. En el gráfico, la AFA aparecía representada con solo dos estrellas, correspondientes a los títulos de 1978 y 1986, omitiendo la tercera obtenida en Qatar 2022.
El detalle no pasó inadvertido. La reacción en redes sociales fue inmediata y la imagen se volvió viral en cuestión de minutos. Hinchas argentinos expresaron sorpresa, humor e indignación ante lo que interpretaron como un descuido imperdonable —o una posible chicana— en la previa del duelo mundialista.
El debate estalló rápido: ¿se trató de un simple error del Community Manager o de una provocación calculada? Lo cierto es que la omisión de la tercera estrella resulta llamativa para cualquier federación, más aún tratándose de un seleccionado campeón del mundo. Cabe recordar que la AFA oficializó el escudo con tres estrellas en diciembre de 2022, apenas finalizada la final de Lusail.
Mientras Austria compartía la publicación en un clima de entusiasmo por el sorteo, el detalle terminó generando una primera polémica digital en el Grupo J, que también integran Argelia y Jordania. La ausencia de la estrella del título 2022 añadió un condimento inesperado a un cruce que, en principio, no despertaba rivalidad histórica.
Por ahora, la Asociación Austríaca de Fútbol no emitió ningún comunicado ni rectificó la imagen, lo que alimenta aún más la especulación sobre el origen del error. ¿Una foto vieja? ¿Un descuido? ¿Un guiño provocador? Nada ha sido aclarado.
Lo concreto es que, a meses del inicio de la Copa del Mundo 2026, Argentina y Austria ya protagonizan su primer cruce mediático, inaugurando la previa con una cuota de polémica y color mundialista.