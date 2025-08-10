AURA invita a una visita guiada y clase magistral con Ignacio García, autor de la muestra “Alma Litoral”
Este viernes 15 y sábado 16 de agosto, el Centro Experimental de Arte Contemporáneo AURA, gestionado por la Secretaría de Cultura de Entre Ríos, propone dos actividades abiertas, gratuitas y sin inscripción previa, a cargo de Ignacio García, autor de la muestra “Alma Litoral”. El espacio funciona en la Sala Antequeda (Alameda de la Federación 557, Paraná).
El viernes, a las 19.30, se realizará una visita guiada que abordará la comunicación de cada experiencia respetando modos, costumbres, objetos y saberes transmitidos por distintos protagonistas. Además, se profundizará en el diseño expositivo, la curaduría y el proceso de materialización de la obra en sala.
El sábado, a las 10.30, se ofrecerá la clase magistral “Arte y Espiritualidad, buscando retratar a Dios”, que explorará el fotoperiodismo y la comunicación mediante ensayos artísticos. El diálogo incluirá reflexiones sobre el trabajo con diversas culturas, sociedades y normas, integrando el enfoque personal del artista.
“Alma Litoral” propone un recorrido fotográfico sobre la espiritualidad en la modernidad, con énfasis en el sincretismo entre tradiciones importadas y costumbres ancestrales. Este capítulo se centra en lo pagano dentro del Litoral argentino, una región con una identidad espiritual única. Su autor, Ignacio García, es oriundo de Gualeguaychú.
AURA es un espacio de innovación y desarrollo artístico que impulsa las artes visuales contemporáneas entrerrianas y promueve políticas de mediación con la comunidad, integrando nuevos lenguajes. Fue creado como programa especial aprobado por la resolución 338/24 de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.
Durante 2025, se inaugurará también “Perú al final”, del Colectivo Perú al final (Paraná), el tercer proyecto seleccionado en la convocatoria abierta. Próximamente se lanzará la nueva edición del concurso de proyectos del espacio.