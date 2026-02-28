Aumento del 8,25% y bono: Los ferroviarios cambiaron la cara con la recomposición salarial
Los gremios del sector ferroviario acordaron una recomposición salarial que incluye sumas remunerativas y no remunerativas, un incremento del 8,25% desde marzo de 2026 y un bono por el Día del Trabajador Ferroviario, al tiempo que confirmaron la reapertura de negociaciones en abril para el próximo período paritario.
Las organizaciones sindicales del sector ferroviario informaron la firma de un nuevo acuerdo paritario correspondiente al período abril 2025 – marzo 2026, tras mantener distintas reuniones con autoridades empresarias y representantes de la Secretaría de Transporte.
El entendimiento alcanza a trabajadores que prestan servicios en S.O.F.S.A (AMBA, Larga Distancia, Regionales y Oficinas Centrales), A.D.I.F.S.A, BCYL (líneas Belgrano, San Martín y Urquiza) y FASAU, y establece una serie de mejoras salariales que se liquidarán en los próximos meses.
El convenio contempla el pago de una suma remunerativa promedio equivalente al 13,20% del salario bruto total (incluyendo básico, bonificaciones, viáticos y antigüedad) que se abonará mediante boleta suplementaria durante la segunda quincena de marzo o junto con los haberes del mismo mes.
Además, se acordó una suma fija no remunerativa de 50.000 pesos, que también se liquidará en marzo bajo la misma modalidad.
A partir de marzo de 2026, todas las grillas salariales vigentes se incrementarán en un 8,25%, alcanzando al sueldo básico y a todos los adicionales.
Por otra parte, se estableció un bono no remunerativo por el Día de las y los Trabajadores Ferroviarios de 217.962 pesos, que se pagará en dos tramos iguales: el 50% con los haberes de abril y el 50% restante en mayo.
El acuerdo da por finalizado el período paritario abril 2025 – marzo 2026 y prevé retomar las negociaciones en la segunda quincena de abril para abrir el nuevo tramo 2026–2027.
El comunicado lleva la firma de los secretarios generales Enrique Maigua (ASFA-Señaleros), Adrián Silva (APDFA-Ferroportuarios) y Sergio A. Sasia (Unión Ferroviaria), quienes destacaron que el entendimiento se alcanzó “sin llegar a la adopción de medidas de acción directa ni pérdidas de horas de trabajo”.
Asimismo, señalaron que en paralelo continuarán las negociaciones con Ferrovías S.A.C. y Metrovías S.A.
Desde las entidades gremiales subrayaron que las gestiones se enmarcan en la emergencia ferroviaria dispuesta por el Poder Ejecutivo y remarcaron la importancia de “sostener y fortalecer el sistema ferroviario” en el actual contexto.
Finalmente, las conducciones sindicales agradecieron el acompañamiento y la unidad de los trabajadores y enviaron un saludo por el Día de la Trabajadora y el Trabajador Ferroviario, comprometiéndose a informar cualquier novedad por los canales habituales.