Aumentaron más del 40% las consultas tras la implementación del Programa Provincial de Dermatitis Atópica
Desde julio de 2025, el Ministerio de Salud de Entre Ríos puso en marcha el Programa Provincial de Dermatitis Atópica (DA) con el objetivo de mejorar el diagnóstico y el tratamiento de esta enfermedad crónica que afecta tanto a niños como a adultos. La iniciativa surgió como respuesta a la creciente prevalencia de la patología y a los diagnósticos tardíos, que en muchos casos pueden demorarse entre 8 y 10 años.
Tras la creación del programa, se registró un incremento superior al 40% en las consultas, lo que evidencia una mayor detección de casos y un acceso más oportuno al sistema de salud. La dermatitis atópica se caracteriza por sequedad cutánea, inflamación y prurito intenso, y responde a factores genéticos, inmunológicos y ambientales, por lo que el diagnóstico temprano y el tratamiento adecuado resultan claves para evitar complicaciones.
Con sede en el hospital San Martín de Paraná, el programa mostró resultados relevantes en poco tiempo. “A tres meses de su inicio, las consultas de casos moderados a severos aumentaron un 43,4% respecto al trimestre anterior. El 65% de los médicos capacitados ya aplica guías actualizadas para diagnósticos más precisos, mientras que los pacientes reportan mejor acceso a información y tratamientos eficaces, incrementando la adherencia terapéutica”, señaló la coordinadora del programa, Cecilia Cavallo.
“La demanda de consultas sigue siendo alta, con muchos pacientes que presentan comorbilidades como asma o rinitis alérgica”, explicó Cavallo. Además, precisó: “Mensualmente se otorgan turnos para casos derivados, evaluados por la Unidad de Alergia y Dermatología. Gran parte de los pacientes llegan tras años de tratamientos incompletos, con desgaste emocional y problemas como prurito intenso, recaídas frecuentes y preocupación por el uso prolongado de corticoides”.
El programa avanza en la capacitación de profesionales de atención primaria mediante talleres y guías actualizadas, incorpora herramientas estandarizadas de diagnóstico y seguimiento y consolida una red interdisciplinaria que articula atención primaria con dermatología, alergología, psicodermatología, salud mental y trabajo comunitario. En paralelo, se desarrollan acciones de concientización y educación dirigidas a pacientes, familias y la comunidad, junto con la generación de registros locales.
Entre los logros alcanzados, se destaca una reducción del 15% en las exacerbaciones severas, lo que permitió disminuir hospitalizaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. También se fortaleció la confianza comunitaria en el sistema de salud, con una participación activa en consultas y talleres educativos. No obstante, las autoridades reconocen que aún resta ampliar la cobertura a toda la provincia.
De cara al futuro, el programa busca consolidarse como un modelo integral de atención con alcance provincial, incorporando nuevas estrategias para reducir exacerbaciones y hospitalizaciones y reforzando el abordaje de la salud mental dentro del tratamiento. El trabajo interdisciplinario y la educación comunitaria serán ejes centrales para garantizar una atención equitativa y accesible a todos los pacientes entrerrianos.