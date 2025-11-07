Aumenta la demanda de prácticas laborales en empresas de Paraná
Más de 300 personas se postularon este jueves en el marco de los programas nacionales Fomentar Empleo y Volver al Trabajo, gestionados por la Oficina de Empleo de la Municipalidad de Paraná. En diciembre se pondrán en marcha 41 entrenamientos laborales distribuidos en seis empresas de la ciudad, lo que representa un nuevo impulso a las políticas locales de inserción laboral.
El subsecretario de Producción, Oscar Bustamante, explicó que estas convocatorias “forman parte de un conjunto de iniciativas orientadas a la promoción del empleo que lleva adelante la gestión de la intendenta Rosario Romero”, entre las que también se encuentran el programa municipal Te Conecto y las capacitaciones de la Escuela de Oficios Municipal.
Bustamante destacó que, según la Encuesta Permanente de Hogares del segundo trimestre de 2025, el desempleo en el Gran Paraná “se mantiene estable en un 5,6%, dos puntos por debajo de la media nacional”. No obstante, advirtió que “el desempleo entre jóvenes menores de 35 años asciende al 9,5%, casi el doble, lo que significa que unos 3.900 jóvenes están en búsqueda activa de empleo. Ese dato se refleja en la gran demanda que tiene cada apertura del programa Fomentar Empleo”, señaló.
Por su parte, la directora de Empleo y Trabajo, Paola Barbieri, informó que los 41 puestos disponibles para los entrenamientos abarcan una amplia variedad de roles en comercios, supermercados, una farmacia, una residencia gerontológica privada y el Parque Industrial de Paraná. Las prácticas tendrán una duración de entre tres y seis meses, según el tipo de puesto.
Barbieri subrayó que la población joven, especialmente las mujeres, es la que más busca oportunidades laborales, y agregó: “En solo una hora se postularon más de 100 personas”. Finalmente, destacó el compromiso de la Municipalidad de Paraná en acompañar a la ciudadanía “en su proceso de formación y búsqueda de empleo digno”.