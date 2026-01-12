Aumenta el gasto en inteligencia y se profundizan recortes en salud, educación y obra pública durante 2025
El Gobierno nacional incrementó el presupuesto destinado a inteligencia durante 2025, al tiempo que aplicó fuertes recortes en áreas clave como salud, educación, obra pública, desarrollo social y transporte, lo que pone en riesgo la continuidad de numerosos programas estatales. Así lo advirtió un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), al que tuvo acceso la Agencia Noticias Argentinas.
Según el relevamiento, la ejecución presupuestaria de la Administración Pública Nacional registró una caída real del gasto total del 29% interanual respecto de 2023, reflejando un ajuste significativo en sectores sensibles. En ese contexto, el documento destaca que la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de la Presidencia de la Nación, tuvo un aumento del 52% en su ejecución presupuestaria, en contraste con el resto de las áreas.
El informe subraya además que los Servicios de la Deuda Pública concentran el 8% del gasto total, manteniendo un peso relevante dentro de la estructura presupuestaria, mientras se reducen partidas en políticas sociales y productivas.
En el área de Salud, CEPA identificó recortes generalizados, con fuertes caídas en la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), hospitales nacionales (ajustes de entre -20% y -42%), el Instituto Malbrán (-26%) y la ANMAT (-25%). También se consignó una baja del 38% en el Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte, aunque se registró una excepción: el INCUCAI, con un aumento del 24%.
En este sector, el informe advierte sobre programas virtualmente paralizados, como Atención Sanitaria en el Territorio y Prevención de Enfermedades Crónicas no Transmisibles (-100%), además de Prevención de Patologías Específicas (-88%), Prevención de Enfermedades Endémicas (-71%) y Respuesta al VIH, Hepatitis, Tuberculosis y Lepra (-1%). La única suba señalada fue en Acceso a Medicamentos y Tecnología Médica (+5%).
En ciencia y tecnología, los recortes también resultaron significativos: Promoción de la Investigación e Innovación (-82%), CONICET (-32%), CONAE (-19%), Servicio Meteorológico Nacional (-34%), SEGEMAR (-25%) y Fundación Miguel Lillo (-32%), entre otros.
Respecto a Seguridad Social y Desarrollo Social, CEPA indicó recortes del 5% en ANSES, del 73% en la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia y del 73% en el INAES. En programas sociales, se observaron caídas casi totales en Economía Social y Plan Nacional de Protección Social (-100%), Primera Infancia (-90%) y Comedores Comunitarios y Merenderos (-52%).
En el área productiva, los ajustes alcanzaron a la Secretaría de Industria y Desarrollo Productivo (-72%), el INTA (-41%) y el INTI (-41%), mientras que en energía se registraron bajas en la CNEA (-42%), el ENARGAS (-32%) y el ENRE (-13%).
Las fuerzas federales y las Fuerzas Armadas tampoco quedaron al margen del ajuste: Policía Federal (-31%), Gendarmería (-29%), Prefectura (-29%), Ejército (-18%), Armada (-20%) y Fuerza Aérea (-22%).
En educación, los datos muestran ejecuciones casi nulas en programas clave como Conectar Igualdad y el Fondo Nacional de Incentivo Docente (-100%), además de recortes en Becas y Gestión Estudiantil (-78%), Formación Docente (-75%) e Infraestructura Educativa (-37%).
Finalmente, en transporte y obra pública, la ejecución fue “extremadamente baja”, con caídas que van del 74% al 100%, destacándose Infraestructura en Municipios (-100%), Rutas Nuevas y Pavimentación (-98%), Túneles y Puentes (-95%) y Desarrollo de Obra Pública (-93,5%). Las transferencias a provincias y municipios también mostraron fuertes descensos, con bajas de hasta el 100% en algunos fondos específicos.
Al analizar el escenario, desde CEPA concluyeron que la Administración Pública Nacional atraviesa una reducción marcada de su ejecución presupuestaria, lo que está afectando programas clave de impacto social y productivo, y alertaron sobre un escenario de alta preocupación respecto a la continuidad de políticas públicas esenciales en el actual contexto económico.