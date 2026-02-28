Aumenta el boleto del transporte metropolitano de Paraná: sube un 18%
El pasaje del transporte metropolitano del área de Paraná tendrá un aumento del 18 por ciento, por lo que el valor del boleto para el servicio que conecta la capital entrerriana con localidades vecinas pasará de $1.570 a $1.852,60.
La suba alcanzará a las líneas 22, 20, 4, 17, 12, 6 y 15, que forman parte del sistema de transporte metropolitano utilizado por miles de pasajeros que se trasladan diariamente entre distintas localidades.
El servicio conecta Paraná con Oro Verde, Colonia Avellaneda, San Benito, Sauce Montrull y Villa Fontana, y es utilizado tanto para recorridos urbanos como suburbanos por personas que viajan por trabajo, estudio o trámites.
La actualización tarifaria fue confirmada por el secretario de Transporte de Entre Ríos, Aníbal Daniel Steren, quien explicó los detalles del incremento.
Nuevo valor del boleto
“La tarifa plana del servicio metropolitano se actualizará de $1.570 a $1.852,60. Esto representa un incremento del 18 por ciento y corresponde a la corrección tarifaria prevista para el período comprendido entre el 1 de julio y el 31 de diciembre de 2025”, señaló el funcionario.
Desde la Secretaría de Transporte indicaron que la modificación responde a la actualización tarifaria establecida para el segundo semestre del período mencionado, lo que impactará en los usuarios que utilizan el sistema para trasladarse diariamente entre Paraná y las localidades cercanas.
Cuándo se aplicará la suba
Respecto de la fecha de entrada en vigencia del nuevo valor del boleto, Steren aclaró que todavía no está definida.
“La fecha exacta dependerá de los tiempos administrativos y de la actualización del sistema SUBE, que es el que debe adecuar el nuevo cuadro tarifario”, explicó el funcionario.
Fuente: El Once