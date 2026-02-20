Audiencia para tratar la propuesta de adquisición de Cotapa S.A.
En el marco del legajo “Cotapa S.A. s/Pedido de quiebra promovido por acreedor s/Quiebra”, el titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Nº 9 de Paraná, Ángel Luis Moia, dispuso la convocatoria a una audiencia para analizar la propuesta de adquisición del activo de la firma fallida por parte de la cooperativa de trabajo que actualmente explota la hacienda, así como el tratamiento del pasivo.
La audiencia se realizará el 12 de marzo próximo, a las 8, en el salón Multipropósitos “Sara Oyhampé” del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos, ubicado en el primer piso de los Tribunales de Paraná.
Las personas interesadas en asistir y que no se encuentren vinculadas al expediente podrán solicitar su participación enviando un correo electrónico al Juzgado: jdocyc9s2-pna@jusentrerios.gov.ar.