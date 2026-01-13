ATILRA, el gremio de trabajadores de la industria láctea, puso en funciones a su nuevo Consejo Directivo
La Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) realizó el acto de asunción de las nuevas autoridades de su Consejo Directivo Nacional, que ejercerá funciones durante el período enero 2026 – enero 2030. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Centro Educativo Tecnológico (CET) del sindicato.
El encuentro contó con la participación de dirigentes gremiales, autoridades institucionales, representantes de seccionales, delegados, trabajadores y trabajadoras de ATILRA, además de medios de comunicación, quienes acompañaron este nuevo capítulo de la vida democrática de la organización sindical.
Durante el acto, las autoridades electas asumieron formalmente sus cargos y ratificaron el compromiso de defender los derechos de las y los trabajadores de la industria lechera y consolidar un modelo sindical basado en la unidad, la formación, la justicia social y el desarrollo integral de sus afiliados y afiliadas.
El nuevo Consejo Directivo Nacional está integrado por 28 miembros titulares, de los cuales 14 conforman el Secretariado y Subsecretariado y 14 se desempeñan como vocales titulares, además de seis vocales suplentes. La Secretaría General quedó a cargo de Héctor Luis Ponce, acompañado por Ricardo Rolando Pecotche como secretario adjunto, junto a un equipo que representa distintas áreas estratégicas del sindicato.
Las autoridades fueron elegidas mediante el voto directo y secreto de los afiliados y afiliadas, por lista completa de candidatos, y desempeñarán sus funciones por un período de cuatro años, con posibilidad de reelección.
Con esta asunción, ATILRA inicia una nueva etapa de gestión, con el desafío de dar continuidad a un proyecto colectivo orientado a garantizar derechos, bienestar y desarrollo para las trabajadoras y los trabajadores del sector, reafirmando su rol sindical y social a nivel nacional.
Lista completa
PONCE, Héctor Luis | Secretario General
PECOTCHE, Ricardo Rolando | Secretario Adjunto
CAMPOS, Gustavo Roberto | Secretario Administrativo
FENOGLIO, Cristian Hernán | Secretario Tesorero
KUSTEC, Ivana Victoria | Secretaria de la Mujer, Género, Diversidad y la Niñez
RÍOS, Heber Javier Eduardo | Secretario Gremial
JOSE, Daniel Elías | Secretario de Organización
POSSETTO, Domingo Héctor | Secretario de Asistencia Social
LUCENA, Juan Ramón | Secretario de Actas
DE FRANCESCHI, Elodi María | Secretaria de Cultura, Prensa y Propaganda
RODRÍGUEZ, Oscar Desiderio | Secretario de Ramas
FERREYRA, Marcelo Daniel | Secretario de Derechos Humanos
MAROZZI, Oscar Víctor | Sub Secretario de Rel. Internacionales
AITA, Gonzalo Gabriel | Sub Secretario de Ramas
Vocales Titulares
CAGNASSO, Silvio Daniel
DANIELE, Fernando Omar
CIANCIA, Marcos Domingo
FERMANELLI, Laura Lorena
PACHECO, Emiliano Ariel
MORENO, Gastón Emilio
ALVAREZ, Jorge Alberto
SALCITO, Jorge Antonio
EBERHARDT, María Elisabet
TEJEDA, Roberto Eusebio
CABRERA, Alejandro Daniel
ARESQUETA, Pedro Walter
MAGGI, Paola Gisela
RAMOS LEGUIZAMON, Eduardo Raúl
Vocales Suplentes
REY, Nelson Daniel
ROLDAN, Antonio Rafael
TORTELLA, Fernando Alberto
ROJAS ABRAHAM, Sergio Roberto
GIANOTTI, Andrea Paula
VITALIANO, Omar Edgardo.-