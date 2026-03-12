Atilio Benedetti presidirá ad honorem el Ente Región Centro e Integración Regional
El ex diputado nacional Atilio Benedetti fue designado presidente del Ente Región Centro e Integración Regional con carácter ad honorem, mediante el decreto 538. Tras conocerse la decisión, el dirigente agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la convocatoria y destacó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto de Entre Ríos con las provincias que integran la Región Centro y la Región Litoral.
“Es un honor representar a Entre Ríos en su política de integración regional”, sostuvo Benedetti, quien remarcó que la Región Centro reúne a tres provincias con gran capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo federal de la Argentina. Asimismo, señaló que la Región Litoral constituye un espacio de articulación más reciente, pero clave para el futuro del país.
El nuevo titular del ente subrayó que la integración con las provincias vecinas es una herramienta estratégica para impulsar políticas comunes en áreas centrales como la producción, la infraestructura, la logística y la innovación, con el objetivo de generar nuevas oportunidades para las economías regionales y fortalecer las cadenas de valor.
“Vamos a seguir trabajando para que tanto la Región Centro como la Región Litoral sean cada vez más espacios de cooperación y desarrollo, que permitan potenciar nuestras capacidades productivas y hacer oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”, concluyó Benedetti.