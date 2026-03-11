Atilio Benedetti asumió la presidencia del Ente Región Centro e Integración Regional
El dirigente entrerriano Atilio Benedetti asumió la presidencia del Ente Región Centro e Integración Regional y, al tomar el cargo, agradeció al gobernador Rogelio Frigerio por la convocatoria y resaltó la importancia de fortalecer el trabajo conjunto de Entre Ríos con las provincias que integran la Región Centro y la Región Litoral.
“Es un honor representar a Entre Ríos en su política de integración regional”, sostuvo Benedetti, y destacó que la Región Centro reúne a tres provincias con enorme capacidad productiva y un fuerte compromiso con el desarrollo federal de la Argentina.
En ese sentido, señaló que la Región Litoral representa un proceso de integración más reciente, pero clave de cara al futuro del país.
El nuevo titular del ente subrayó además que la articulación con las provincias vecinas es una herramienta estratégica para impulsar políticas comunes en áreas fundamentales como la producción, la infraestructura, la logística y la innovación.
Según explicó, ese trabajo conjunto permitirá generar nuevas oportunidades para las economías regionales y fortalecer las cadenas de valor del interior del país.
“Vamos a seguir trabajando para que tanto la Región Centro como la Región Litoral sean cada vez más espacios de cooperación y desarrollo, que permitan potenciar nuestras capacidades productivas y hacer oír con más fuerza la voz del interior en la Argentina”, concluyó Benedetti.