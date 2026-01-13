ATER y Uader impulsan prácticas profesionales para fortalecer la formación universitaria y el trabajo técnico
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en una nueva iniciativa destinada a promover la formación práctica de estudiantes universitarios y fortalecer el trabajo técnico del organismo, a partir de un acuerdo con la Facultad de Humanidades, Artes y Ciencias Sociales de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader).
El convenio fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Daniel Richar, y se inscribe en una línea de trabajo conjunto que ambas instituciones vienen desarrollando para consolidar la articulación entre la universidad pública y la gestión estatal.
En el marco de este acuerdo, estudiantes de la Licenciatura en Geografía podrán realizar prácticas profesionales en áreas técnicas de ATER, especialmente en la Dirección de Catastro. Allí participarán en tareas vinculadas al análisis territorial, la sistematización de información y la elaboración de cartografía, integrándose al trabajo cotidiano del organismo en ámbitos relacionados con la gestión pública provincial y el ordenamiento territorial.
Desde ATER destacaron que este tipo de iniciativas permite jerarquizar el trabajo técnico institucional, al tiempo que genera oportunidades concretas de formación para estudiantes avanzados, favoreciendo el intercambio con la universidad pública y la incorporación de nuevas miradas al trabajo del Estado.
La propuesta forma parte de una política de vinculación institucional orientada a acompañar trayectorias formativas, fortalecer capacidades técnicas y consolidar una gestión tributaria y territorial moderna, eficiente y alineada con las necesidades de la provincia.