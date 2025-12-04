ATER y Uader amplían la formación tecnológica con nuevas pasantías para estudiantes entrerrianos
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y la Facultad de Ciencia y Tecnología (FCyT) de la Universidad Autónoma de Entre Ríos (Uader) firmaron un convenio que permitirá que estudiantes de carreras tecnológicas realicen pasantías formativas en distintas áreas del organismo provincial.
El acuerdo fue suscripto por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el decano de la Facultad, Juan Pablo Filipuzzi.
La iniciativa se inscribe en los procesos de modernización que ATER viene impulsando frente a las nuevas demandas tecnológicas y de digitalización a nivel global. En este escenario, la actualización permanente y la formación de nuevos perfiles profesionales resulta clave para acompañar los cambios que atraviesa el sector público.
El convenio fortalece la formación práctica de estudiantes de carreras tecnológicas y, al mismo tiempo, permite que el organismo incorpore aportes, miradas y competencias acordes a los desafíos actuales. De este modo, ATER promueve pasantías que contribuyen al desarrollo de capacidades estratégicas para un Estado moderno.
Herramientas para el desarrollo
Korell destacó que la firma del convenio “profundiza el vínculo con la Universidad y genera espacios reales de aprendizaje para jóvenes entrerrianos, en un ámbito donde la tecnología y la innovación son herramientas para el desarrollo provincial”.
Por su parte, Filipuzzi sostuvo: “La firma de este convenio con ATER fortalece los vínculos institucionales y abre nuevas oportunidades para las y los estudiantes. Muchos de ellos comienzan su recorrido como pasantes y luego se integran al organismo, lo que demuestra el valor formativo de nuestras carreras y el reconocimiento que la calidad educativa de la FCyT tiene en los distintos entes del Estado”.
“Es un orgullo que nuestras y nuestros estudiantes representen tan bien a la Facultad y continúen construyendo puentes entre la universidad pública y las instituciones de la provincia”, agregó.
El acuerdo forma parte de la política de articulación entre el Estado provincial y el sistema universitario para promover más y mejores oportunidades de formación.