ATER y el Colegio de Escribanos firmaron un convenio para optimizar los procesos catastrales
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) y el Colegio de Escribanos de Entre Ríos suscribieron un convenio de cooperación institucional destinado a mejorar los mecanismos de intercambio de información, fortalecer los canales de consulta y optimizar la calidad de los procesos catastrales provinciales y de la actividad notarial.
El acuerdo fue firmado por el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, y el presidente del Colegio de Escribanos de Entre Ríos, Horacio Devetter, y constituye una herramienta clave para profundizar el trabajo articulado entre ambas instituciones.
A partir de este esquema de cooperación, los escribanos contarán con mejores herramientas para el análisis de antecedentes dominiales y la correcta identificación de los inmuebles, al tiempo que se agilizarán los circuitos de consulta y los procesos administrativos que gestiona el organismo tributario.
Al referirse al convenio, Devetter destacó que “gracias a la predisposición y al trabajo conjunto con las autoridades de ATER, hemos concretado la suscripción de un convenio que el Colegio venía gestionando desde hace tiempo”. En ese marco, explicó que “este acuerdo permitirá mejorar el acceso a información para el adecuado cumplimiento de los trámites propios de las escrituras públicas”.
Asimismo, señaló que el entendimiento alcanzado permitirá “optimizar los canales de consulta vinculados a la actuación de los escribanos como agentes de percepción del impuesto de sellos”. Finalmente, el titular del Colegio de Escribanos remarcó que esta iniciativa “redunda en un beneficio concreto tanto para ATER como para el notariado entrerriano” y consideró que “marca el inicio de un camino de cooperación institucional que abrirá la puerta a futuras gestiones y acciones conjuntas”.