ATER y el CFI fortalecen la articulación fiscal y financiera para impulsar el desarrollo productivo en Entre Ríos
El Gobierno de Entre Ríos, a través de la Administradora Tributaria (ATER), firmó un acuerdo de cooperación con la Fiduciaria del Consejo Federal de Inversiones (CFI), con el objetivo de potenciar la articulación entre las políticas fiscales y las herramientas financieras destinadas a acompañar el crecimiento productivo provincial.
El convenio establece el intercambio de información tributaria y catastral de ATER junto con datos sobre empresas y proyectos vinculados a líneas de crédito o garantías del CFI. La meta es agilizar trámites, coordinar acciones y otorgar mayor previsibilidad a las inversiones en Entre Ríos.
“Recaudar mejor también significa atraer inversión y generar trabajo genuino. Este convenio se alinea con la construcción de una administración tributaria moderna, que acompaña la producción, promueve la inversión y contribuye al desarrollo económico”, destacó el director ejecutivo de ATER, Jesús Korell.
Por su parte, Cecilia Fernández Bugna, presidenta del Fideicomiso de Financiamiento Productivo CFI, afirmó: “La integración de información y la articulación operativa con los organismos provinciales nos permite orientar con mayor precisión las líneas de crédito y garantías hacia proyectos de alto impacto productivo”.
Hacia una política tributaria que fomente el desarrollo
La iniciativa se enmarca en las políticas impulsadas por el gobernador Rogelio Frigerio, a través del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que buscan vincular la gestión tributaria con el crecimiento productivo y la generación de empleo.
El objetivo es promover la inversión privada, la innovación y la diversificación de la matriz productiva, acompañando con previsibilidad fiscal a los sectores que impulsan la producción, las exportaciones y el desarrollo regional.
Además, se apunta a ampliar la base tributaria mediante la creación y radicación de nuevas empresas, consolidando una administración eficiente y transparente que favorezca el crecimiento económico sostenible en la provincia.