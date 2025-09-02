ATER recuerda los vencimientos fiscales de septiembre 2025
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios el calendario de vencimientos correspondiente a septiembre de 2025.
Se recomienda consultar el detalle completo en la web oficial de ATER: www.ater.gob.ar
Principales vencimientos – Septiembre 2025
Impuesto Automotor – Cuota 4°
- Dígito verificador 0 a 4 → Lunes 15/09
- Dígito verificador 5 a 9 → Martes 16/09
Impuesto a las Embarcaciones – Cuota 2°
- Todos los dígitos → Martes 16/09
Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)
- Periodo septiembre – todas las categorías y terminaciones CUIT → Lunes 22/09
(fecha establecida por ARCA)
Ingresos Brutos – Régimen General (Periodo agosto)
- CUIT terminados en 0-1 → 18/09
- CUIT terminados en 2-3 → 19/09
- CUIT terminados en 4-5 → 22/09
- CUIT terminados en 6-7 → 23/09
- CUIT terminados en 8-9 → 24/09
Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral (Periodo agosto)
- CUIT terminados en 0-2 → 15/09
- CUIT terminados en 3-5 → 16/09
- CUIT terminados en 6-7 → 17/09
- CUIT terminados en 8-9 → 18/09
Ejercicio de Profesiones Liberales (Periodo agosto)
- CUIT terminados en 0-1 → 18/09
- CUIT terminados en 2-3 → 19/09
- CUIT terminados en 4-5 → 22/09
- CUIT terminados en 6-7 → 23/09
- CUIT terminados en 8-9 → 24/09
Agentes de Retención Profesiones Liberales – Resolución 318/2016 (Periodo agosto)
- CUIT terminados en 0-4 → 05/09
- CUIT terminados en 5-9 → 08/09
Agentes de Retención y Percepción Ingresos Brutos – SIRCAR (Periodo agosto)
- CUIT terminados en 0-4 → 05/09
- CUIT terminados en 5-9 → 08/09
Agentes de Retención Ingresos Brutos – SIRTAC
- Periodo agosto (2ª quincena): Presentación 08/09 / Pago 09/09
- Periodo septiembre (1ª quincena): Presentación 23/09 / Pago 24/09
Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10158 (Periodo agosto)
- Todas las terminaciones CUIT → Lunes 22/09
Más digital, más fácil
Desde agosto, todas las boletas se emiten en formato digital, en línea con el proceso de modernización del Gobierno de Entre Ríos.
Adherí a la Boleta Digital: Formulario online
Opciones de acceso y pago:
- Correo electrónico: recepción directa al adherir a Boleta Digital.
- Descarga online: en www.ater.gob.ar o desde el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal de ARCA.
- Pago presencial con DNI: en sucursales de Entre Ríos Servicios y Plus Pagos.
- Pago online: en PlusPagos.com, Home Banking (Red Link y Banelco), o con VEP/VPA/VCD.
- Pago con QR: disponible en el portal ATER.
- Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
- Cajeros automáticos: habilitados en toda la provincia.
Consultas y asistencia
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13 h).
- Mail: consultas@ater.gob.ar
- Web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías: en toda la provincia.