ATER recuerda los vencimientos fiscales de septiembre 2025

Redacción | 02/09/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informa a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios el calendario de vencimientos correspondiente a septiembre de 2025.

Se recomienda consultar el detalle completo en la web oficial de ATER: www.ater.gob.ar

Principales vencimientos – Septiembre 2025

Impuesto Automotor – Cuota 4°

  • Dígito verificador 0 a 4 → Lunes 15/09
  • Dígito verificador 5 a 9 → Martes 16/09

Impuesto a las Embarcaciones – Cuota 2°

  • Todos los dígitos → Martes 16/09

Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)

  • Periodo septiembre – todas las categorías y terminaciones CUIT → Lunes 22/09
    (fecha establecida por ARCA)

Ingresos Brutos – Régimen General (Periodo agosto)

  • CUIT terminados en 0-1 → 18/09
  • CUIT terminados en 2-3 → 19/09
  • CUIT terminados en 4-5 → 22/09
  • CUIT terminados en 6-7 → 23/09
  • CUIT terminados en 8-9 → 24/09

Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral (Periodo agosto)

  • CUIT terminados en 0-2 → 15/09
  • CUIT terminados en 3-5 → 16/09
  • CUIT terminados en 6-7 → 17/09
  • CUIT terminados en 8-9 → 18/09

Ejercicio de Profesiones Liberales (Periodo agosto)

  • CUIT terminados en 0-1 → 18/09
  • CUIT terminados en 2-3 → 19/09
  • CUIT terminados en 4-5 → 22/09
  • CUIT terminados en 6-7 → 23/09
  • CUIT terminados en 8-9 → 24/09

Agentes de Retención Profesiones Liberales – Resolución 318/2016 (Periodo agosto)

  • CUIT terminados en 0-4 → 05/09
  • CUIT terminados en 5-9 → 08/09

Agentes de Retención y Percepción Ingresos Brutos – SIRCAR (Periodo agosto)

  • CUIT terminados en 0-4 → 05/09
  • CUIT terminados en 5-9 → 08/09

Agentes de Retención Ingresos Brutos – SIRTAC

  • Periodo agosto (2ª quincena): Presentación 08/09 / Pago 09/09
  • Periodo septiembre (1ª quincena): Presentación 23/09 / Pago 24/09

Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10158 (Periodo agosto)

  • Todas las terminaciones CUIT → Lunes 22/09

Más digital, más fácil

Desde agosto, todas las boletas se emiten en formato digital, en línea con el proceso de modernización del Gobierno de Entre Ríos.
Adherí a la Boleta Digital: Formulario online

Opciones de acceso y pago:

  • Correo electrónico: recepción directa al adherir a Boleta Digital.
  • Descarga online: en www.ater.gob.ar o desde el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal de ARCA.
  • Pago presencial con DNI: en sucursales de Entre Ríos Servicios y Plus Pagos.
  • Pago online: en PlusPagos.com, Home Banking (Red Link y Banelco), o con VEP/VPA/VCD.
  • Pago con QR: disponible en el portal ATER.
  • Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
  • Cajeros automáticos: habilitados en toda la provincia.

Consultas y asistencia

