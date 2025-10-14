ATER recuerda los vencimientos de impuestos inmobiliarios de octubre en Entre Ríos
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que los días 15 y 16 de octubre operan los vencimientos del Impuesto Inmobiliario Urbano y del Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural, por lo que instó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios a cumplir con sus obligaciones en las fechas establecidas.
Cronograma de vencimientos:
Impuesto Inmobiliario Urbano – 4ª cuota (por último dígito verificador):
- 0-4: 15/10
- 5-9: 16/10
Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural – 3ª cuota (por último dígito verificador):
- 0-4: 15/10
- 5-9: 16/10
Además, durante octubre también vencen los siguientes tributos:
- Impuesto sobre los Ingresos Brutos (Régimen General, Convenio Multilateral y Sirtac).
- Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales.
- Derecho de Extracción de Minerales (Ley 10.158).
- Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
La ATER recomendó consultar la Agenda de Vencimientos disponible en su sitio oficial:
https://www.ater.gob.ar/ater2/FRMCALENDARIO1.asp
Más digital, más fácil
La emisión de boletas es completamente digital, y el organismo reiteró la importancia de adherirse a la Boleta Digital para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico. La adhesión puede realizarse en:
https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp
Medios y formas de pago
Los contribuyentes pueden acceder y pagar sus boletas a través de distintas modalidades:
- Correo electrónico: recepción directa para quienes adhieran a la Boleta Digital.
- Consulta y descarga online: en www.ater.gob.ar o mediante el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal de ARCA.
- Pago presencial: presentando DNI, número de partida o CUIT en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
- Pago online: mediante PlusPagos.com, Home Banking (Red Link y Banelco), o con VEP/VPA/VCD generados desde los servicios de ATER y ARCA.
- Pago con QR: desde el Botón de Pago en el portal oficial.
- Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
- Cajeros automáticos: en toda la red habilitada.
Consultas y asistencia
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías: disponibles en toda la provincia.