ATER recuerda a los contribuyentes informar la compra o transferencia de vehículos
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los propietarios de vehículos que notificar la compra, inscripción inicial o transferencia es un requisito indispensable para la correcta emisión de la boleta del Impuesto Automotor. Cumplir con esta obligación permite vincular el dominio al titular, evitar intereses por mora y facilitar el acceso a los servicios en línea.
El organismo provincial señaló que este recordatorio es especialmente relevante debido a los cambios implementados a nivel nacional, ya que la remisión automática de información por parte de los Registros Seccionales dejó de ser obligatoria, lo que impacta en la actualización de los titulares en el padrón.
Quiénes deben realizar el trámite
- Contribuyentes que adquirieron un vehículo 0 km o transfirieron un vehículo en los últimos 90 días y cuya boleta no está disponible en el sitio web de ATER.
- Propietarios que no hayan informado la compra o transferencia y necesiten regularizar su situación.
Cómo realizar la gestión
La forma más rápida es enviar un correo electrónico a consultas@ater.gob.ar, indicando:
- Asunto: Actualización de titularidad / dominio.
- Cuerpo del mensaje: Dominio/patente, CUIT/CUIL del titular, fecha de inscripción o transferencia y teléfono de contacto.
- Adjunto: PDF original del trámite emitido por el Registro Seccional (no se aceptan fotos, capturas ni escaneos por razones de integridad documental).
Con esta documentación, ATER gestiona la actualización de la titularidad y habilita la boleta para su descarga y pago. Los contribuyentes que no cuenten con acceso a medios digitales pueden realizar el trámite de manera presencial en las oficinas de ATER.