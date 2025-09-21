ATER recordó que en septiembre finaliza la primera etapa del Plan de Facilidades de Pago
En las primeras semanas de implementación, el Plan de Facilidades de Pago impulsado por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) mostró una recepción positiva y un alto nivel de adhesión por parte de los contribuyentes. Esta etapa inicial, que concluye a fines de septiembre, es la que otorga los mayores beneficios y descuentos.
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, subrayó que el plan representa “una respuesta del Gobierno de Entre Ríos a los planteos de diferentes sectores de la economía; una medida oportuna y necesaria para los contribuyentes en el actual contexto económico nacional”.
En la misma línea, la directora de Relación con el Contribuyente, María Liz Rodríguez Arestico, destacó la conveniencia de sumarse cuanto antes: “Los mayores porcentajes de ahorro de intereses y multas se aplican en la primera etapa”.
Vigencia y condiciones
El plan estará disponible hasta el 30 de noviembre de 2025 e incluye todas las obligaciones adeudadas de tributos provinciales con vencimiento hasta el 30 de junio de este año. Para acceder, los contribuyentes deben:
- Estar adheridos a la Boleta Digital.
- Tener canceladas las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 respecto de los tributos que se pretende regularizar.
ATER recomendó no esperar a último momento, ya que la acreditación de pagos puede demorar hasta 72 horas hábiles, lo que podría impedir la adhesión a los beneficios si el registro ocurre después del 30 de septiembre.
La adhesión se realiza de manera online, ingresando con Clave Fiscal en el sitio oficial de ARCA, sección Servicios de ATER.
Etapas y beneficios
Etapa 1: hasta el 30 de septiembre de 2025
- Contado: 100% de condonación de multas e intereses.
- 3 cuotas: 80% de multas y 90% de intereses; anticipo 10%, cuota mínima $100.000.
- 5 cuotas: 60% de multas y 70% de intereses; anticipo 20%, cuota mínima $150.000.
Etapa 2: del 1 al 31 de octubre de 2025
- Contado: 80% de condonación de multas e intereses.
- 3 cuotas: 60% de multas y 70% de intereses; anticipo 15%, cuota mínima $150.000.
- 5 cuotas: 40% de multas y 50% de intereses; anticipo 20%, cuota mínima $200.000.
Etapa 3: del 1 al 30 de noviembre de 2025
- Contado: 60% de condonación de multas e intereses.
- 3 cuotas: 40% de multas y 50% de intereses; anticipo 20%, cuota mínima $200.000.
- 5 cuotas: 20% de multas y 30% de intereses; anticipo 25%, cuota mínima $250.000.
Agentes de Retención, Percepción y Recaudación
Se dispuso un esquema especial:
- Hasta el 30/9: Contado 80% y en 3 cuotas 60% de condonación.
- Hasta el 31/10: Contado 60% y en 3 cuotas 40%.
- Hasta el 30/11: Contado 40% y en 3 cuotas 20%.
Canales de consulta
Los contribuyentes pueden contactarse a través de:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo: consultas@ater.gob.ar.
- Web: www.ater.gob.ar disponible 24 horas.
- Atención presencial en oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.