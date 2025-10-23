ATER recordó que el Plan de Facilidades de Pago entra en su tramo final y finaliza el 31 de octubre
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó que la segunda etapa del Plan de Facilidades de Pago se encuentra en su última semana de vigencia, por lo que los contribuyentes tienen tiempo hasta el viernes 31 de octubre para regularizar sus deudas tributarias y aprovechar los beneficios vigentes de reducción de multas e intereses.
Este régimen especial permite cancelar deudas impositivas con importantes descuentos, tanto al contado como en cuotas, según las condiciones vigentes del programa.
Etapa 2 – Del 1 al 31 de octubre de 2025
- Pago al contado: condonación del 80 % de multas y 80 % de intereses.
- Tres cuotas: condonación del 60 % de multas y 70 % de intereses, con un anticipo del 15 % y cuota mínima de $150.000.
- Cinco cuotas: condonación del 40 % de multas y 50 % de intereses, con un anticipo del 20 % y cuota mínima de $200.000.
Para acceder a los beneficios, los contribuyentes deberán estar adheridos a la Boleta Digital y haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025, correspondientes a los tributos que desean regularizar.
El trámite se realiza de manera totalmente online, ingresando con Clave Fiscal al portal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), dentro de la sección Servicios de la ATER.
Desde el organismo recordaron que este plan constituye una herramienta práctica para acompañar a los contribuyentes y facilitar la regularización de sus obligaciones en mora, fomentando el cumplimiento voluntario y la transparencia fiscal.
Canales de atención:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13 h).
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
- Sitio web: www.ater.gob.ar (disponible las 24 horas).
- Atención presencial: en las oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.