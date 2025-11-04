ATER recordó los vencimientos que operan en noviembre
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerdó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de noviembre de 2025. El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones y evitar recargos o sanciones por mora.
Toda la información actualizada puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible en el sitio oficial de ATER: www.ater.gob.ar
Calendario de Vencimientos – Noviembre 2025
Impuesto a los Automotores
5° Cuota (por último dígito verificador):
- 0 a 4: 17/11/2025
- 5 a 9: 18/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) – Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1: 18/11/2025
- 2, 3: 19/11/2025
- 4, 5: 20/11/2025
- 6, 7: 25/11/2025
- 8, 9: 26/11/2025
Agentes de Retención/Percepción (SIRCAR) – Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0 a 4: 10/11/2025
- 5 a 9: 11/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)
- Período Noviembre/2025 (Todas las categorías y terminaciones de CUIT): 20/11/2025 (Según lo establecido en el calendario de ARCA)
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) – Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1, 2: 14/11/2025
- 3, 4, 5: 17/11/2025
- 6, 7: 18/11/2025
- 8, 9: 19/11/2025
Agentes de Retención SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)
- 2ª Quincena de octubre: Presentación 11/11/2025 – Pago 12/11/2025 (Todos los CUIT)
- 1ª Quincena de noviembre: Presentación 26/11/2025 – Pago 27/11/2025 (Todos los CUIT)
Impuesto a las Embarcaciones
- 3° Cuota (Todas las terminaciones de dígito verificador): 18/11/2025
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) – Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0, 1: 18/11/2025
- 2, 3: 19/11/2025
- 4, 5: 20/11/2025
- 6, 7: 25/11/2025
- 8, 9: 26/11/2025
Agentes de Retención – Período Octubre/2025:
Por terminación de N° de CUIT:
- 0 a 4: 10/11/2025
- 5 a 9: 11/11/2025
Derecho de Extracción de Minerales y Ley 5005
- DJ Mensual – Período Octubre/2025 (Todas las terminaciones de CUIT): 20/11/2025
Impuesto de Sellos
- Consignatarios de Hacienda – Período Octubre/2025: 28/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Escribanos) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Servicios Prestados) (2ª Quincena Noviembre): 25/11/2025
- Agentes de Retención y Percepción (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra) (Período Octubre/2025): 11/11/20
Más digital, más fácil
En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios públicos, ATER recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.
Se recomienda a los contribuyentes adherir a la Boleta Digital, para recibir avisos y notificaciones directamente en el correo electrónico. El trámite es gratuito, rápido y puede realizarse en línea: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp
Medios y formas de pago
La consolidación del sistema digital de ATER permite acceder a múltiples opciones de consulta y pago:
- Correo electrónico: quienes están adheridos a la Boleta Digital reciben la boleta directamente por e-mail.
- Consulta y descarga online: la boleta puede consultarse, descargarse o imprimirse desde www.ater.gob.ar, o bien verificarse el estado de deuda mediante el Domicilio Fiscal Electrónico (DFE) con clave fiscal a través del portal ARCA.
- Pago presencial: presentando el DNI, el número de partida o dominio, o el CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios.
- Pago online: a través de PlusPagos.com o su aplicación móvil; mediante Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
- Pago con QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
- Débito automático: adhesión al débito en cuenta bancaria o en tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
- Cajeros automáticos: en todas las terminales habilitadas.
Consultas y asistencia
Para orientación o atención personalizada, ATER dispone de varios canales:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías: en todo el territorio provincial.