ATER recordó los vencimientos que operan en diciembre

Redacción | 09/12/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de diciembre de 2025.

El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.

Toda la información puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible en www.ater.gob.ar

Calendario de Vencimientos – Diciembre 2025

Impuesto Inmobiliario Urbano

5ª cuota (por último dígito verificador)

0-1-2-3-4  15/12/2025
5-6-7-8-9  16/12/2025

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural

4ª cuota (por último dígito verificador)

0-1-2-3-4  15/12/2025
5-6-7-8-9  16/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General

Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1  18/12/2025
2-3  19/12/2025
4-5  22/12/2025
6-7  23/12/2025
8-9  26/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral

Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1-2  15/12/2025
3-4-5  16/12/2025
6-7  17/12/2025
8-9  18/12/2025

Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)

Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

5-6-7-8-9  09/12/2025

Ingresos Brutos – Agentes SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)

1ª quincena de diciembre/2025:

Presentación 23/12/2025
Pago 29/12/2025

2ª quincena de noviembre/2025:

Presentación 9/12/2025
Pago 10/12/2025

Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)

Período diciembre/2025 (todas las categorías – según calendario ARCA)

22/12/2025

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

Agentes de Retención – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

5-6-7-8-9  09/12/2025

Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)

0-1  18/12/2025
2-3  19/12/2025
4-5  22/12/2025
6-7  23/12/2025
8-9  26/12/2025

Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10.158

Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025

Todas las terminaciones: 22/12/2025

Más digital, más fácil

Las boletas de los impuestos provinciales administrados por ATER se emiten de manera exclusivamente digital, con acceso seguro, permanente y disponible las 24 horas. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y mejora continua del organismo, agilizando trámites, facilitando la consulta de obligaciones y reduciendo el uso de papel.

Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital en pocos pasos, a través del siguiente enlace oficial: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp

Quienes están adheridos reciben las boletas directamente en su casilla de correo, además de poder consultarlas y descargarlas en cualquier momento desde el portal web del organismo.

Medios y formas de pago

Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para abonar sus obligaciones tributarias:

Pago presencial

Entre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios, presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT según corresponda.

Pago online

Plataformas de pago digital a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil.
Home Banking de redes Link y Banelco.
Pagos electrónicos mediante VEP / VPA / VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
Código QR desde billeteras virtuales disponible al visualizar la boleta desde el Botón de Pago del portal institucional.

Débito automático

Adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.

Cajeros automáticos

Terminales habilitadas de las redes disponibles.

Consultas y asistencia

Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13)
Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
Sitio web: www.ater.gob.ar
Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.

