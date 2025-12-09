ATER recordó los vencimientos que operan en diciembre
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recordó a los contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los principales vencimientos fiscales que operan durante el mes de diciembre de 2025.
El objetivo es facilitar el cumplimiento de las obligaciones, evitar recargos y promover una adecuada planificación tributaria.
Toda la información puede consultarse en la Agenda de Vencimientos disponible en www.ater.gob.ar
Calendario de Vencimientos – Diciembre 2025
Impuesto Inmobiliario Urbano
5ª cuota (por último dígito verificador)
0-1-2-3-4 15/12/2025
5-6-7-8-9 16/12/2025
Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural
4ª cuota (por último dígito verificador)
0-1-2-3-4 15/12/2025
5-6-7-8-9 16/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General
Declaración Jurada Mensual (DJ Mensual) – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
0-1 18/12/2025
2-3 19/12/2025
4-5 22/12/2025
6-7 23/12/2025
8-9 26/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Convenio Multilateral
Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
0-1-2 15/12/2025
3-4-5 16/12/2025
6-7 17/12/2025
8-9 18/12/2025
Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR)
Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
5-6-7-8-9 09/12/2025
Ingresos Brutos – Agentes SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra)
1ª quincena de diciembre/2025:
Presentación 23/12/2025
Pago 29/12/2025
2ª quincena de noviembre/2025:
Presentación 9/12/2025
Pago 10/12/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen Simplificado (Monotributo)
Período diciembre/2025 (todas las categorías – según calendario ARCA)
22/12/2025
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
Agentes de Retención – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
5-6-7-8-9 09/12/2025
Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025 (por terminación de CUIT)
0-1 18/12/2025
2-3 19/12/2025
4-5 22/12/2025
6-7 23/12/2025
8-9 26/12/2025
Derecho de Extracción de Minerales – Ley 10.158
Declaración Jurada Mensual – Período noviembre/2025
Todas las terminaciones: 22/12/2025
Más digital, más fácil
Las boletas de los impuestos provinciales administrados por ATER se emiten de manera exclusivamente digital, con acceso seguro, permanente y disponible las 24 horas. Esta modalidad forma parte del proceso de modernización y mejora continua del organismo, agilizando trámites, facilitando la consulta de obligaciones y reduciendo el uso de papel.
Los contribuyentes pueden adherir a Boleta Digital en pocos pasos, a través del siguiente enlace oficial: https://www.ater.gob.ar/ater2/adhesionCorreo/AdhesionMail0.asp
Quienes están adheridos reciben las boletas directamente en su casilla de correo, además de poder consultarlas y descargarlas en cualquier momento desde el portal web del organismo.
Medios y formas de pago
Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para abonar sus obligaciones tributarias:
Pago presencial
Entre Ríos Servicios y Plus Pagos Servicios, presentando DNI, número de partida, dominio o CUIT según corresponda.
Pago online
Plataformas de pago digital a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil.
Home Banking de redes Link y Banelco.
Pagos electrónicos mediante VEP / VPA / VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA.
Código QR desde billeteras virtuales disponible al visualizar la boleta desde el Botón de Pago del portal institucional.
Débito automático
Adhesión al débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
Cajeros automáticos
Terminales habilitadas de las redes disponibles.
Consultas y asistencia
Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13)
Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
Sitio web: www.ater.gob.ar
Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.