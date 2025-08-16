Maran Suites & Towers

ATER recordó los vencimientos impositivos de la segunda quincena de agosto

Redacción | 16/08/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó el cronograma de vencimientos de los tributos provinciales correspondientes a la segunda quincena de agosto. Se recomienda a los contribuyentes consultar el calendario impositivo actualizado en www.ater.gob.ar para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.

Calendario fiscal

  • Impuesto Inmobiliario Urbano (3° cuota)
    • Último dígito 0-4: lunes 18 de agosto.
    • Último dígito 5-9: martes 19 de agosto.
  • Ingresos Brutos
    • Régimen Simplificado (Monotributo): miércoles 20 de agosto para todas las categorías.
    • Régimen General (período julio):
      • 0-1: 18 de agosto.
      • 2-3: 19 de agosto.
      • 4-5: 20 de agosto.
      • 6-7: 21 de agosto.
      • 8-9: 22 de agosto.
    • Convenio Multilateral (período julio):
      • 0-2: 18 de agosto.
      • 3-5: 19 de agosto.
      • 6-7: 20 de agosto.
      • 8-9: 21 de agosto.
  • Ejercicio de Profesiones Liberales (período julio): vencimientos escalonados del 18 al 22 de agosto según CUIT.
  • Derecho de Extracción de Minerales y Ley 10.158 (período julio): miércoles 20 de agosto.
  • Agentes de Retención SIRTAC (período agosto, primera quincena): presentación el 25 de agosto y pago el 26 de agosto.

Boleta Digital obligatoria

Desde agosto, ATER dejó de imprimir boletas en papel y la emisión es exclusivamente digital, en el marco del proceso de modernización y sustentabilidad ambiental.
Los contribuyentes pueden adherir a la Boleta Digital en:
Adhesión Boleta Digital.

Una vez adheridos, las boletas llegan directamente al correo electrónico, además de poder descargarse desde la web oficial.

Medios de pago habilitados

  • Presencial sin boleta: en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos, presentando DNI, partida, dominio o CUIT (se acepta débito, QR o efectivo).
  • Pago online: vía Home Banking (Link y Banelco), PlusPagos.com y app.
  • Web ATER: mediante el Botón de Pago.
  • Débito automático: con adhesión a cuenta bancaria.
  • Cajeros automáticos habilitados en todo el país.

Canales de atención

  • Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13 h).
  • Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.
  • Sitio web: www.ater.gob.ar.
  • Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.
Tags:, , , , , , ,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X