ATER recordó los vencimientos impositivos de la segunda quincena de agosto
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó el cronograma de vencimientos de los tributos provinciales correspondientes a la segunda quincena de agosto. Se recomienda a los contribuyentes consultar el calendario impositivo actualizado en www.ater.gob.ar para cumplir en tiempo y forma con sus obligaciones.
Calendario fiscal
- Impuesto Inmobiliario Urbano (3° cuota)
- Último dígito 0-4: lunes 18 de agosto.
- Último dígito 5-9: martes 19 de agosto.
- Ingresos Brutos
- Régimen Simplificado (Monotributo): miércoles 20 de agosto para todas las categorías.
- Régimen General (período julio):
- 0-1: 18 de agosto.
- 2-3: 19 de agosto.
- 4-5: 20 de agosto.
- 6-7: 21 de agosto.
- 8-9: 22 de agosto.
- Convenio Multilateral (período julio):
- 0-2: 18 de agosto.
- 3-5: 19 de agosto.
- 6-7: 20 de agosto.
- 8-9: 21 de agosto.
- Ejercicio de Profesiones Liberales (período julio): vencimientos escalonados del 18 al 22 de agosto según CUIT.
- Derecho de Extracción de Minerales y Ley 10.158 (período julio): miércoles 20 de agosto.
- Agentes de Retención SIRTAC (período agosto, primera quincena): presentación el 25 de agosto y pago el 26 de agosto.
Boleta Digital obligatoria
Desde agosto, ATER dejó de imprimir boletas en papel y la emisión es exclusivamente digital, en el marco del proceso de modernización y sustentabilidad ambiental.
Los contribuyentes pueden adherir a la Boleta Digital en:
Adhesión Boleta Digital.
Una vez adheridos, las boletas llegan directamente al correo electrónico, además de poder descargarse desde la web oficial.
Medios de pago habilitados
- Presencial sin boleta: en Entre Ríos Servicios o Plus Pagos, presentando DNI, partida, dominio o CUIT (se acepta débito, QR o efectivo).
- Pago online: vía Home Banking (Link y Banelco), PlusPagos.com y app.
- Web ATER: mediante el Botón de Pago.
- Débito automático: con adhesión a cuenta bancaria.
- Cajeros automáticos habilitados en todo el país.
Canales de atención
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes de 8 a 13 h).
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar.
- Sitio web: www.ater.gob.ar.
- Atención presencial en oficinas y receptorías en toda la provincia.