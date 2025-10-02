Maran Suites & Towers

ATER recordó el calendario de vencimientos impositivos de octubre 2025

Redacción | 02/10/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios

La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los vencimientos impositivos correspondientes a octubre de 2025. El organismo recomendó consultar la Agenda de Vencimientos en su sitio web oficial (www.ater.gob.ar).

Calendario de vencimientos – Octubre 2025

Impuesto Inmobiliario Urbano – 4.ª cuota (último dígito verificador):

  • 0-4: 15/10
  • 5-9: 16/10

Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural – 3.ª cuota (último dígito verificador):

  • 0-4: 15/10
  • 5-9: 16/10

Ingresos Brutos – Régimen General (Declaración jurada mensual – período septiembre/2025, por terminación de CUIT):

  • 0-1: 20/10
  • 2-3: 21/10
  • 4-5: 22/10
  • 6-7: 23/10
  • 8-9: 24/10

Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (período septiembre/2025, por CUIT):

  • 0-2: 15/10
  • 3-5: 16/10
  • 6-7: 17/10
  • 8-9: 20/10

Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR, período septiembre/2025, por CUIT):

  • 0-4: 07/10
  • 5-9: 08/10

Ingresos Brutos – SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra):

  • Período septiembre: presentación 08/10 – pago 09/10
  • Período octubre: presentación 23/10 – pago 24/10

Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales

  • Agentes de Retención (septiembre/2025, por CUIT):
    • 0-4: 08/10
    • 5-9: 09/10
  • Declaración jurada mensual (septiembre/2025, por CUIT):
    • 0-1: 20/10
    • 2-3: 21/10
    • 4-5: 22/10
    • 6-7: 23/10
    • 8-9: 24/10

Derecho de Extracción de Minerales (Ley 10.158):

  • Declaración jurada mensual, período septiembre/2025: 20/10 (todos los CUIT).

Monotributo provincial – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes:

  • Período octubre: 20/10 (según calendario ARCA).

Más digital, más fácil

La emisión de boletas es exclusivamente digital. ATER reiteró la conveniencia de adherir a la Boleta Digital para recibir notificaciones en el correo electrónico (adherirse aquí).

Medios de consulta y pago:

  • Correo electrónico: boleta digital directa al mail.
  • Web: descarga e impresión en www.ater.gob.ar.
  • Pago presencial: en Entre Ríos Servicios y Plus Pagos con DNI, partida o CUIT.
  • Pago online: PlusPagos, Home Banking (Link y Banelco), VEP/VPA/VCD.
  • Pago con QR: desde el portal ATER.
  • Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
  • Cajeros automáticos: habilitados en todo el país.

Consultas y asistencia:

