ATER recordó el calendario de vencimientos impositivos de octubre 2025
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) informó a contribuyentes, profesionales y responsables tributarios los vencimientos impositivos correspondientes a octubre de 2025. El organismo recomendó consultar la Agenda de Vencimientos en su sitio web oficial (www.ater.gob.ar).
Calendario de vencimientos – Octubre 2025
Impuesto Inmobiliario Urbano – 4.ª cuota (último dígito verificador):
- 0-4: 15/10
- 5-9: 16/10
Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural – 3.ª cuota (último dígito verificador):
- 0-4: 15/10
- 5-9: 16/10
Ingresos Brutos – Régimen General (Declaración jurada mensual – período septiembre/2025, por terminación de CUIT):
- 0-1: 20/10
- 2-3: 21/10
- 4-5: 22/10
- 6-7: 23/10
- 8-9: 24/10
Ingresos Brutos – Convenio Multilateral (período septiembre/2025, por CUIT):
- 0-2: 15/10
- 3-5: 16/10
- 6-7: 17/10
- 8-9: 20/10
Ingresos Brutos – Agentes de Retención y Percepción (SIRCAR, período septiembre/2025, por CUIT):
- 0-4: 07/10
- 5-9: 08/10
Ingresos Brutos – SIRTAC (Administradoras de Tarjetas de Crédito y Compra):
- Período septiembre: presentación 08/10 – pago 09/10
- Período octubre: presentación 23/10 – pago 24/10
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
- Agentes de Retención (septiembre/2025, por CUIT):
- 0-4: 08/10
- 5-9: 09/10
- Declaración jurada mensual (septiembre/2025, por CUIT):
- 0-1: 20/10
- 2-3: 21/10
- 4-5: 22/10
- 6-7: 23/10
- 8-9: 24/10
Derecho de Extracción de Minerales (Ley 10.158):
- Declaración jurada mensual, período septiembre/2025: 20/10 (todos los CUIT).
Monotributo provincial – Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes:
- Período octubre: 20/10 (según calendario ARCA).
Más digital, más fácil
La emisión de boletas es exclusivamente digital. ATER reiteró la conveniencia de adherir a la Boleta Digital para recibir notificaciones en el correo electrónico (adherirse aquí).
Medios de consulta y pago:
- Correo electrónico: boleta digital directa al mail.
- Web: descarga e impresión en www.ater.gob.ar.
- Pago presencial: en Entre Ríos Servicios y Plus Pagos con DNI, partida o CUIT.
- Pago online: PlusPagos, Home Banking (Link y Banelco), VEP/VPA/VCD.
- Pago con QR: desde el portal ATER.
- Débito automático: desde cuenta bancaria o tarjeta de crédito.
- Cajeros automáticos: habilitados en todo el país.
Consultas y asistencia:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo: consultas@ater.gob.ar
- Web: www.ater.gob.ar
- Oficinas y receptorías en toda la provincia.