ATER prorrogó vencimientos y lanzó plan de pago en cinco cuotas para el Impuesto Automotor 2026
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) anunció la extensión de los vencimientos para el Pago Único Anual y la primera cuota del Impuesto Automotor 2026, que ahora se fijan para el 8 y 9 de abril.
En un esfuerzo por facilitar el cumplimiento de los contribuyentes, el organismo también implementará la opción de pago en cinco cuotas a lo largo del año, sin incrementos. Según informaron, esta modalidad no generará un aumento en el monto anual por cada vehículo, sino que se trata de una distribución más accesible de los vencimientos.
Las nuevas fechas de vencimiento se organizan según la terminación del último número de la patente: las terminaciones 0 al 4 deberán abonar el 8 de abril, mientras que las terminaciones 5 al 9 tienen plazo hasta el 9 de abril.
Para quienes opten por el pago en cuotas, el cronograma continuará de la siguiente manera: la segunda cuota vencerá el 15 y 18 de mayo; la tercera, el 15 y 16 de julio; la cuarta, el 15 y 16 de septiembre; y la quinta, el 17 y 18 de noviembre de 2026, extendiendo así el calendario de pagos hasta noviembre.
Beneficios Vigentes
Durante el presente ejercicio fiscal, se mantienen diversos incentivos para fomentar el cumplimiento. Se otorgará un 15% de descuento por Buen Pagador a quienes hayan abonado en término cada cuota del período 2025; un 10% de descuento por Pago Anual para quienes cancelen el total en el primer vencimiento; y un 10% de descuento para vehículos cero kilómetros facturados en la provincia, aplicable durante el primer año fiscal de acuerdo con la normativa vigente. Estos beneficios son acumulables según corresponda.
Además, se mantienen los beneficios establecidos para situaciones específicas, como los vehículos destinados a taxis y remises, las unidades híbridas o eléctricas, y los casos de personas con discapacidad.
Fondo de Desarrollo y Conservación Vial
En cumplimiento con la normativa vigente, entre el 20 y el 30% del Impuesto Automotor, según la valuación del vehículo, se destina al Fondo de Desarrollo y Conservación Vial, que se utiliza específicamente para financiar la construcción, mantenimiento y mejora de la red vial provincial.
Asimismo, en abril también se llevarán a cabo los vencimientos de la segunda cuota del Impuesto Inmobiliario Urbano, programados para los 15 y 16 de abril, según la terminación de partida.
Disponibilidad de Boletas
Desde ATER se informó que las boletas correspondientes al período fiscal 2026 están en proceso de liquidación y comenzarán a estar disponibles para su descarga y pago a fines de marzo, a través de los servicios en línea del organismo y en su sitio web oficial.
Es importante recordar que las boletas de los impuestos provinciales se emiten en formato digital, con acceso disponible las 24 horas. Los contribuyentes pueden adherir a la Boleta Digital desde el sitio web de ATER para recibir avisos y notificaciones por correo electrónico.
Medios y formas de pago
Los contribuyentes cuentan con diversas alternativas para el pago del impuesto. Pueden realizarlo de manera presencial en las sucursales de Plus Pagos Servicios, presentando solo DNI, número de partida, dominio o CUIT, sin necesidad de boleta impresa. También es posible abonar de forma online a través de PlusPagos.com y su aplicación móvil, mediante Debin o tarjeta de débito; por Home Banking o cajeros automáticos de las redes Link y Banelco; mediante pagos electrónicos VEP, VPA o VCD generados desde los servicios en línea de ATER y ARCA; a través del botón de pago disponible en www.ater.gob.ar con tarjeta de débito o código QR desde billeteras virtuales; o mediante débito automático en cuenta bancaria o tarjeta de débito.
Para consultas o asistencia, ATER ofrece distintos canales de atención: el teléfono 0810-888-2837 (de lunes a viernes de 8 a 13), el correo electrónico consultas@ater.gob.ar, el sitio web www.ater.gob.ar y las oficinas y receptorías distribuidas en toda la provincia.