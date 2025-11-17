ATER informa: Vence el pago de la última cuota del impuesto automotor
17/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios|
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que el pago de la última cuota del Impuesto Automotor vence hoy (17/11/2025) y mañana (18/11/2025). Este año, el Impuesto Automotor pudo abonarse en cinco cuotas, sin modificación del monto total a pagar.
Esta medida, enmarcada en la Reforma Tributaria, distribuyó el mismo importe en un plazo más extendido, facilitando el cumplimiento fiscal, brindando mayor previsibilidad y acompañando al contribuyente con una carga tributaria más accesible.
Desde el organismo, se recuerda a la comunidad que la Agenda de Vencimientos está siempre actualizada y disponible en el sitio web oficial de ATER.
Vencimientos noviembre 2025
|Impuesto
|Concepto
|Terminación CUIT / Dígito
|Fecha de Vencimiento
|Impuesto a los Automotores
|5° Cuota
|0 a 4
|17/11/2025
|5 a 9
|18/11/2025
|Impuesto a las Embarcaciones
|3° Cuota
|Todas
|18/11/2025
|IIBB – Régimen Simplificado (Monotributo)
|Período Noviembre/2025
|Todas
|20/11/2025
|Derecho de Extracción de Minerales y Ley 5005
|DJ Mensual – Octubre/2025
|Todas
|20/11/2025
|Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General
|DJ Mensual – Octubre/2025
|0, 1
|18/11/2025
|2, 3
|19/11/2025
|4, 5
|20/11/2025
|6, 7
|25/11/2025
|8, 9
|26/11/2025
|Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral
|DJ Mensual – Octubre/2025
|3, 4, 5
|17/11/2025
|6, 7
|18/11/2025
|8, 9
|19/11/2025
|Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales
|DJ Mensual – Octubre/2025
|0, 1
|18/11/2025
|2, 3
|19/11/2025
|4, 5
|20/11/2025
|6, 7
|25/11/2025
|8, 9
|26/11/2025
|Impuesto de Sellos
|Agentes Retención/Percepción (Escribanos)
|2ª Quincena Noviembre
|25/11/2025
|Agentes Retención/Percepción (Servicios Prestados)
|2ª Quincena Noviembre
|25/11/2025
|Agentes de Retención SIRTAC
|1ª Quincena de noviembre (Presentación)
|Todos
|26/11/2025
|1ª Quincena de noviembre (Pago)
|Todos
|27/11/2025
|Impuesto de Sellos
|Consignatarios de Hacienda – Octubre/2025
|Todos
|28/11/2025
Medios de pago
En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios, se recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.
- Adhesión: la adhesión es simple, gratuita y rápida, y puede realizarse en línea.
- Consulta web: la Boleta Digital puede consultarse, descargarse o imprimirse desde www.ater.gob.ar, o verificarse el estado de deuda en el portal ARCA a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Formas de Pago
- Online: PlusPagos.com o su aplicación móvil; Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde ATER y ARCA.
- QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
- Débito Automático: adhesión a débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
- Presencial: presentando DNI, número de partida/dominio o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios. También en cajeros automáticos.
Contacto
Administradora Tributaria de Entre Ríos
Domicilio: España 45 – PARANA, PARANA
Correo Electrónico: consultas@ater.gob.ar
Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13 hs)
Correo Electrónico: consultas@ater.gob.ar
Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13 hs)