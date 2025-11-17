Maran Suites & Towers

ATER informa: Vence el pago de la última cuota del impuesto automotor

Redacción | 17/11/2025 | Entre Ríos | No hay comentarios
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda a los contribuyentes que el pago de la última cuota del Impuesto Automotor vence hoy (17/11/2025) y mañana (18/11/2025). Este año, el Impuesto Automotor pudo abonarse en cinco cuotas, sin modificación del monto total a pagar.

Esta medida, enmarcada en la Reforma Tributaria, distribuyó el mismo importe en un plazo más extendido, facilitando el cumplimiento fiscal, brindando mayor previsibilidad y acompañando al contribuyente con una carga tributaria más accesible.

Desde el organismo, se recuerda a la comunidad que la Agenda de Vencimientos está siempre actualizada y disponible en el sitio web oficial de ATER.

Vencimientos noviembre 2025

Impuesto Concepto Terminación CUIT / Dígito Fecha de Vencimiento
Impuesto a los Automotores 5° Cuota 0 a 4 17/11/2025
5 a 9 18/11/2025
Impuesto a las Embarcaciones 3° Cuota Todas 18/11/2025
IIBB – Régimen Simplificado (Monotributo) Período Noviembre/2025 Todas 20/11/2025
Derecho de Extracción de Minerales y Ley 5005 DJ Mensual – Octubre/2025 Todas 20/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General DJ Mensual – Octubre/2025 0, 1 18/11/2025
2, 3 19/11/2025
4, 5 20/11/2025
6, 7 25/11/2025
8, 9 26/11/2025
Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Convenio Multilateral DJ Mensual – Octubre/2025 3, 4, 5 17/11/2025
6, 7 18/11/2025
8, 9 19/11/2025
Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales DJ Mensual – Octubre/2025 0, 1 18/11/2025
2, 3 19/11/2025
4, 5 20/11/2025
6, 7 25/11/2025
8, 9 26/11/2025
Impuesto de Sellos Agentes Retención/Percepción (Escribanos) 2ª Quincena Noviembre 25/11/2025
Agentes Retención/Percepción (Servicios Prestados) 2ª Quincena Noviembre 25/11/2025
Agentes de Retención SIRTAC 1ª Quincena de noviembre (Presentación) Todos 26/11/2025
1ª Quincena de noviembre (Pago) Todos 27/11/2025
Impuesto de Sellos Consignatarios de Hacienda – Octubre/2025 Todos 28/11/2025

Medios de pago

En el marco del proceso de modernización y digitalización de los servicios, se recuerda que la emisión de boletas es exclusivamente digital.

  • Adhesión: la adhesión es simple, gratuita y rápida, y puede realizarse en línea.
  • Consulta web: la Boleta Digital puede consultarse, descargarse o imprimirse desde www.ater.gob.ar, o verificarse el estado de deuda en el portal ARCA a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).

Formas de Pago

  • Online: PlusPagos.com o su aplicación móvil; Home Banking (Red Link o Banelco) utilizando el código electrónico de pago o los VEP/VPA/VCD generados desde ATER y ARCA.
  • QR: disponible desde el Botón de Pago en el portal institucional, para abonar desde cualquier billetera virtual.
  • Débito Automático: adhesión a débito en cuenta bancaria o tarjeta de crédito, con descuento automático en la fecha de vencimiento.
  • Presencial: presentando DNI, número de partida/dominio o CUIT (para personas jurídicas) en cualquier sucursal de Entre Ríos Servicios o Plus Pagos Servicios. También en cajeros automáticos.

Adhesión a la Boleta Digital

Contacto

Administradora Tributaria de Entre Ríos
Domicilio: España 45 – PARANA, PARANA
Correo Electrónico: consultas@ater.gob.ar
Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13 hs)
Tags:,

Add a Comment

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Desde Cuestión Entrerriana, te invitamos a formar parte de nuestra familia. Mandanos tus fotos y la información que quieras ver publicada.

¡Contactate!
X