ATER digitaliza trámites inmobiliarios para una gestión más ágil y segura
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) implementó un nuevo procedimiento digital para trámites vinculados a partidas inmobiliarias, marcando un paso importante en la modernización de la gestión tributaria. Desde este lunes, contribuyentes y profesionales —como escribanos públicos— pueden realizar de forma completamente online la Incorporación de Sujetos Responsables y/o el Cambio de Titular del Impuesto, con notificaciones a través del Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Este nuevo sistema, integrado en la plataforma ARCA – Servicios de ATER, elimina la necesidad de presentar documentación física, permitiendo a los usuarios cargar formularios y respaldos directamente en línea. De este modo, se evita la concurrencia presencial a oficinas y se simplifica la relación con el organismo.
Entre los beneficios más destacados de la digitalización se encuentran:
- Agilidad y comodidad: gestión disponible en cualquier momento y lugar, reducción de tiempos y eliminación de traslados.
- Transparencia: asignación automática de un número de expediente para seguimiento en línea hasta la resolución final.
- Seguridad jurídica: autenticación electrónica, resguardo documental y notificaciones seguras mediante el DFE, requisito excluyente para acceder al sistema.
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, afirmó que “esta herramienta es un nuevo avance hacia una administración más moderna y eficiente, que no solo optimiza procesos internos, sino que brinda una experiencia más cómoda y transparente a los contribuyentes y profesionales”.
A su vez, el director de Catastro, Mauro Bangert, resaltó que “la integración de tecnologías nos permite brindar un servicio de mayor calidad, garantizando trazabilidad, seguridad e integridad de la documentación, reduciendo los tiempos de determinados trámites y fortaleciendo la confianza de los ciudadanos en el sistema”.