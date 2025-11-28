ATER digitaliza el Impuesto Inmobiliario y habilita trámites online para agilizar la actualización de titulares
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) puso en marcha un nuevo Módulo Digital que permite gestionar de manera ágil, simple y completamente online tanto la actualización de la titularidad del Impuesto Inmobiliario como la vinculación temprana de quienes adquieren derechos sobre un inmueble y necesitan asumir la responsabilidad fiscal correspondiente.
Con este sistema, los nuevos titulares pueden acceder antes a su boleta y regularizar su situación fiscal, incluso cuando su inscripción registral aún está en trámite.
Un paso clave en la modernización tributaria
El director ejecutivo de ATER, Jesús Korell, destacó que esta mejora forma parte de la transformación integral del sistema tributario impulsada por el gobernador Rogelio Frigerio.
“Esta simplificación es parte de la transformación del sistema tributario. Queremos un Estado eficiente y transparente, que acompañe y mejore la vida de las personas”, afirmó.
Además, remarcó que “quien cumple debe sentirse acompañado por ATER”, y que facilitar las obligaciones fiscales es una forma de estimular el cumplimiento voluntario.
Un problema histórico que queda atrás
Hasta ahora, los compradores debían esperar la inscripción de la transferencia en el Registro de la Propiedad Inmueble (RPI) para que ATER reconociera al nuevo titular. Ese proceso podía demorar meses o incluso años, generando deudas acumuladas, intereses y multas para el nuevo propietario.
El nuevo módulo desvincula la obligación tributaria de la finalización del trámite registral, lo que permite regularizar la situación mucho antes.
Beneficios concretos para los contribuyentes
El cambio implica mejoras inmediatas para usuarios de toda la provincia:
- Tiempos más cortos: la emisión de la boleta puede resolverse en 48 horas.
- Ahorro y previsibilidad: evita intereses y cargos por mora.
- Agilidad para ambas partes: adquirentes y transmitentes logran reflejar la situación fiscal sin demoras.
- Accesibilidad total: el trámite es 100% digital, gratuito y disponible 24/7.
- Transparencia: seguimiento del trámite y notificaciones vía Domicilio Fiscal Electrónico (DFE).
Cómo realizar el trámite
El proceso se realiza desde la sección “Servicios de ATER” en el portal ARCA (www.arca.gob.ar) utilizando CUIT y Clave Fiscal.
Existen dos modalidades principales:
- Actualización definitiva de la titularidad:
Para documentación con inscripción registral ya realizada.
Requisito: escritura o instrumento inscripto con matrícula y fecha, o matrícula “visu”.
- Vinculación temprana:
Pensada para quienes adquirieron derechos y necesitan asumir la obligación fiscal antes de la inscripción definitiva.
Requisito: copia simple de la escritura emitida por el escribano interviniente.
Para ambas gestiones es obligatorio estar adherido previamente al DFE. En ARCA debe seleccionarse:
Servicios de ATER → Servicios → Solicitud de Responsable de Partida.
Dónde encontrar información y asistencia
ATER publicó un instructivo detallado y material audiovisual en su sitio web:
https://www.ater.gob.ar/ater2/ResponsablePartida.asp
También se encuentra disponible un tutorial en YouTube:
https://youtu.be/KaK9x8L9bk8?si=bP-dxqnDkSBVhuNc
Además, continúan operativos los canales de consulta:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, 8 a 13).
- Correo: consultas@ater.gob.ar
- Web oficial: www.ater.gob.ar
- Atención presencial: oficinas y receptorías en toda la provincia.