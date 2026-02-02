ATER detectó más de 700.000 m² de construcciones no declaradas en Concepción del Uruguay
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) avanza en un proceso de detección e incorporación de metros cuadrados no declarados en distintas localidades entrerrianas, con el objetivo de corregir una inequidad frecuente: viviendas y edificaciones ya construidas que continúan registradas como terrenos baldíos.
En ese marco, procedimientos realizados esta semana en Concepción del Uruguay permitieron detectar más de 700.000 m² de edificaciones no declaradas, lo que representa un impacto estimado superior a $1.300 millones en impuesto inmobiliario.
Desde el organismo señalaron: “No se trata de un error: se trata de una irregularidad que debe ser corregida. Mientras un vecino responsable paga sus impuestos al día, hay propiedades de gran porte —incluso casas de tres pisos y construcciones de más de 1.000 m²— que tributaban como si fueran pastizales. El que tiene, debe pagar lo que corresponde”.
El relevamiento en números
Los equipos técnicos de ATER identificaron datos que reflejan la magnitud del operativo:
- Más de 700.000 m² de superficie construida no declarada.
- Casi 4.000 partidas alcanzadas por el proceso.
- El 100% de los casos detectados correspondía a inmuebles registrados como baldíos.
- Esta superficie representa aproximadamente el 20% de lo que se estima formalizar en la ciudad al finalizar la etapa de regularización.
Tecnología propia y controles presenciales
Desde ATER explicaron que esta modalidad de regularización catastral, implementada por primera vez en la provincia, combina el uso del Visor Catastral con relevamiento satelital para identificar mejoras edilicias no declaradas y actualizar la información parcelaria.
El procedimiento se realiza sin costo para los contribuyentes y con personal técnico del organismo, lo que permite optimizar recursos y sostener un esquema de control con capacidad estatal.
Además de la detección remota, se realizan operativos presenciales sobre una muestra de los casos, especialmente cuando se trata de construcciones de gran tamaño.
En Concepción del Uruguay se verificaron en forma presencial más de 140 partidas que figuraban como baldíos. Las intervenciones incluyeron barrios privados y zonas residenciales, abarcando 28.435,94 m².
Estos controles priorizan construcciones que superan los 1.000 m², para constatar su destino y características, y descartar que se trate de galpones, tinglados u otros usos que el análisis satelital no permita identificar con precisión.
Declarar mejoras, ahora más fácil
ATER recordó que la declaración de mejoras es obligatoria cuando se construye o se incorpora una obra en una propiedad. En el marco del proceso de modernización, se habilitó un circuito digital y gratuito para presentar la Declaración Jurada (DDJJ) de mejoras a través de los servicios del organismo en el portal de ARCA.
De este modo, se busca combinar control y tecnología con facilidades para que el contribuyente pueda regularizar su situación de manera ágil y sencilla.
Impacto en las boletas y posibilidad de rectificación
Los metros cuadrados detectados serán incorporados al registro y se verán reflejados automáticamente en las próximas boletas del impuesto inmobiliario.
Desde ATER aclararon que, si un propietario no está de acuerdo con la información incorporada o necesita rectificarla, puede presentar la DDJJ correspondiente por las vías habilitadas, con asistencia en las oficinas locales del organismo.
Con este plan, ATER apunta a fortalecer la justicia tributaria, garantizando que cada contribuyente tribute de acuerdo con la realidad de su inmueble y resguardando a quienes cumplen regularmente con sus obligaciones.