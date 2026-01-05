ATER definió el calendario de vencimientos impositivos para el período fiscal 2026
A través de la Resolución N° 564/25, la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) estableció el calendario de vencimientos impositivos que regirá durante el período fiscal 2026, con el objetivo de brindar previsibilidad y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias.
El cronograma ya se encuentra disponible en el sitio web oficial de ATER, lo que permite a contribuyentes, contadores y profesionales acceder con anticipación a las fechas clave previstas para el próximo año.
Desde el organismo provincial explicaron que la agenda fue diseñada para ordenar y distribuir de manera equilibrada los vencimientos a lo largo del año, teniendo en cuenta la dinámica del calendario anual y la estacionalidad de las distintas actividades económicas, productivas y de servicios.
En este marco, el Impuesto Automotor y el Impuesto Inmobiliario Urbano podrán abonarse en cinco cuotas, con vencimientos escalonados entre febrero y noviembre, lo que permite una planificación más previsible de los pagos durante el ejercicio fiscal.
Principales vencimientos establecidos
Impuesto Automotor
- Pago único anual (según último dígito verificador):
0 a 4: 16 de marzo de 2026
5 a 9: 17 de marzo de 2026
- Pago en cinco cuotas:
1° cuota: 16/03 (0 a 4) | 17/03 (5 a 9)
2° cuota: 15/05 (0 a 4) | 18/05 (5 a 9)
3° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)
4° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)
5° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)
Impuesto Inmobiliario Urbano
- Pago único anual:
0 a 4: 18 de febrero de 2026
5 a 9: 19 de febrero de 2026
- Pago en cinco cuotas:
1° cuota: 18/02 (0 a 4) | 19/02 (5 a 9)
2° cuota: 15/04 (0 a 4) | 16/04 (5 a 9)
3° cuota: 16/06 (0 a 4) | 17/06 (5 a 9)
4° cuota: 18/08 (0 a 4) | 19/08 (5 a 9)
5° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)
Impuesto Inmobiliario Rural y Subrural
- Pago único anual:
0 a 4: 14 de mayo de 2026
5 a 9: 15 de mayo de 2026
- Pago en cuatro cuotas:
1° cuota: 14/05 (0 a 4) | 15/05 (5 a 9)
2° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)
3° cuota: 15/10 (0 a 4) | 16/10 (5 a 9)
4° cuota: 15/12 (0 a 4) | 16/12 (5 a 9)
Impuesto a las Embarcaciones
- Pago único anual:
0 a 4: 15 de julio de 2026
5 a 9: 16 de julio de 2026
- Pago en tres cuotas:
1° cuota: 15/07 (0 a 4) | 16/07 (5 a 9)
2° cuota: 15/09 (0 a 4) | 16/09 (5 a 9)
3° cuota: 17/11 (0 a 4) | 18/11 (5 a 9)
Ingresos Brutos – Régimen Simplificado
Los vencimientos mensuales se regirán por el calendario de ARCA, fijados el día 20 de cada mes, con los corrimientos correspondientes en caso de días inhábiles.
Otras obligaciones incluidas
El calendario fiscal 2026 también incorpora los vencimientos del Impuesto sobre los Ingresos Brutos – Régimen General, Convenio Multilateral, Impuesto al Ejercicio de Profesiones Liberales, los sistemas SIRCAR y SIRTAC, el Derecho de Extracción de Minerales y otras obligaciones administradas por ATER.
Desde el organismo aclararon que, si una fecha de vencimiento coincide con un día inhábil, el pago se traslada al día hábil inmediato siguiente, conforme a la normativa vigente.
Consultas
El calendario completo puede consultarse durante todo el año en la web oficial de ATER. Además, los contribuyentes pueden realizar consultas en las oficinas del organismo en toda la provincia o comunicarse con el Servicio de Atención al Ciudadano (SAC) al 0810-888-2837, de lunes a viernes de 8 a 13.