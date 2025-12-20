ATER amplía hasta el 30 de diciembre el Plan Especial de Facilidades de Pago 2025
La Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER) recuerda que el Plan Especial de Facilidades de Pago 2025 tiene su plazo extendido hasta el 30 de diciembre, ofreciendo una oportunidad adicional para regularizar deudas y normalizar la situación fiscal de contribuyentes, empresas, comercios e industrias.
Durante sus primeras tres etapas, el régimen mostró un alto nivel de adhesión y permitió convertir obligaciones antiguas y de difícil recuperación en ingresos efectivos para la Provincia. Los beneficios alcanzan exclusivamente a intereses y multas, mientras que el capital se mantiene íntegro, y están vinculados al pago al contado o a planes con anticipo y cumplimiento sostenido.
El plan contribuye a acelerar la recuperación de deudas, reducir juicios y costos administrativos, mejorar la previsibilidad financiera y facilitar que quienes estaban en mora normalicen su situación.
Recupero inmediato y resultados del plan
Entre agosto y noviembre, el programa permitió normalizar obligaciones por $35.095.316.574,72, con pagos efectivamente percibidos por $27.547.456.596,34, representando un recupero inmediato cercano al 80% del total adherido.
El éxito del régimen se refleja en la alta participación de contribuyentes, junto con una mejora concreta en el comportamiento fiscal y una regularización voluntaria más dinámica. La extensión hasta el 30 de diciembre busca sostener estas condiciones favorables para la normalización fiscal, acompañar a los distintos sectores y ofrecer una oportunidad adicional de cumplimiento.
Condiciones de regularización
Durante la prórroga, podrán adherirse las deudas con vencimiento hasta el 30 de junio de 2025, con las siguientes opciones:
- Pago al contado: 60% de condonación de multas y 60% de intereses.
- 3 cuotas: 40% de condonación de multas y 50% de intereses, con anticipo del 20%.
- 5 cuotas: 20% de condonación de multas y 30% de intereses, con anticipo del 25%.
Requisitos para adherir
- Estar adherido a la Boleta Digital.
- Haber cancelado las obligaciones con vencimiento posterior al 30 de junio de 2025 de los impuestos que se desean regularizar.
La adhesión continúa siendo vía web, ingresando con Clave Fiscal al sitio oficial de ARCA, en la sección Servicios de ATER.
Contacto y atención
Para consultas o asistencia personalizada, ATER ofrece los siguientes canales:
- Teléfono: 0810-888-2837 (lunes a viernes, de 8 a 13).
- Correo electrónico: consultas@ater.gob.ar
- Sitio web: www.ater.gob.ar
- Atención presencial: en oficinas y receptorías de ATER en toda la provincia.