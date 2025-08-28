ATEPSA y EANA llegaron a un acuerdo y se levantó la medida de fuerza en los aeropuertos
El Ministerio de Capital Humano confirmó este miércoles que, tras un acuerdo con la Asociación de Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Navegación (ATEPSA) y la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA), se levantó el paro de controladores aéreos previsto para el sábado 30 de agosto.
Desde la cartera de Sandra Pettovello informaron que “las partes lograron acercar posiciones en la mesa de negociación, garantizando de este modo la normalización de todos los vuelos comerciales, tanto nacionales como internacionales”.
El ministerio también valoró “la voluntad de diálogo, la responsabilidad y la predisposición demostradas para alcanzar una solución que favorezca la paz social y la estabilidad del servicio aeronáutico, en resguardo de los derechos de los trabajadores y del interés general de los usuarios”.
El martes, ATEPSA había sido convocado por la Dirección Nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo a una audiencia conjunta con la EANA. En ese momento suspendieron el paro programado para el jueves 28, aunque advirtieron que las medidas podrían continuar en septiembre y mantenían vigente la protesta del 30 de agosto, en las franjas de 13 a 16 y de 19 a 22. Finalmente, estas acciones fueron canceladas tras el entendimiento alcanzado.
El conflicto, originado en una disputa salarial, se desató tras la finalización de la conciliación obligatoria y luego de 17 audiencias sin acuerdo, según la EANA. Como consecuencia, el viernes 22 comenzaron medidas de fuerza que incluyeron demoras y cancelaciones de vuelos, con pérdidas estimadas entre 1,5 y 2 millones de dólares. Las acciones afectaban principalmente los despegues, restringiendo autorizaciones y dejando de transmitir planes de vuelo, aunque no alcanzaban a vuelos sanitarios ni a operaciones de búsqueda y rescate.
Por su parte, el Gobierno Nacional había rechazado las medidas por comprometer un servicio esencial garantizado por ley y exigió que se garantizara un mínimo del 45% de la operación aérea. Además, había amenazado a los gremios con multas y sanciones. La EANA también expresó su rechazo, señalando que las protestas “afectan un servicio esencial garantizado por ley y comprometen las operaciones del sistema aeronáutico”.