Atento Alpine: la FIA analiza un cambio que afectaría a los nuevos motores del equipo de Colapinto
En medio de la pretemporada, la Fórmula 1 quedó envuelta en una controversia técnica y legal centrada en la construcción de los motores. Mercedes habría aprovechado una interpretación gris del reglamento para obtener un rendimiento superior en su unidad V6, lo que provocó denuncias formales de Honda, Ferrari y Audi.
La disputa alcanzó a la propia FIA, que podría modificar el método de medición de ciertos parámetros antes del Gran Premio de Australia, lo que perjudicaría a Alpine, el equipo de Franco Colapinto.
El eje del reclamo se concentra en el límite de compresión fijado en 16:1 para la nueva generación de motores. Los denunciantes sostienen que, medido en frío, el propulsor de Mercedes cumple con la normativa, pero que en condiciones de funcionamiento —cuando el material y los componentes alcanzan temperaturas de carrera— la relación de compresión resultaría superior, proporcionando una ventaja de potencia.
Parte de esa diferencia se habría evidenciado durante las pruebas en el circuito de Barcelona, donde algunas lecturas generaron sospechas entre rivales. Ante las objeciones, la FIA estaría dispuesta a cambiar el criterio de verificación: exigir que la medición de la relación de compresión y otros parámetros térmicos se realice con los componentes ya calentados, aunque de forma estática y controlada antes de cada evento.
La intención oficial sería que las pruebas reflejen de manera más fiel las condiciones reales de uso en pista, reduciendo interpretaciones que permitan beneficios competitivos derivados de la dilatación o comportamiento térmico de materiales.
Mercedes mantiene su defensa y argumenta que su motor respeta las especificaciones vigentes tal como están redactadas, rechazando la acusación de buscar una ventaja reglamentaria. No obstante, el proceso de cambio no exige la unanimidad de los participantes: basta con una mayoría cualificada integrada por representantes de la FIA, la Fórmula 1 y al menos cuatro de los cinco fabricantes de motores registrados.
En ese marco, la postura de Red Bull y su proveedor técnico se torna determinante para que la modificación prospere. La situación genera incertidumbre adicional para equipos como Alpine, que tras haber abandonado su rol como fabricante se apoya ahora en Mercedes como proveedor. Cualquier rectificación en el modo de medición podría traducirse en variaciones de rendimiento que afectarían la jerarquía mostrada en las primeras pruebas.