Atentaron contra Cristian Jerónimo, uno de los secretarios generales de la CGT
En el marco del debate por el proyecto de reforma laboral que ingresó el ejecutivo al Senado de la Nación y a días de la movilización que convoca la CGT a la Plaza de Mayo para este jueves, se produjo un inquietante atentado a la sede del Sindicato del Vidrio (SEIVARA), gremio conducido por Cristian Jerónimo que, a su vez, integra el triunvirato que conduce la CGT.
Mediante un comunicado el sindicato detalló que “según se pudo constatar, los autores encapuchados ingresaron por un edificio lindero al sindicato, rompieron las cámaras de seguridad el ingreso por la terraza, realizando los destrozos”.
En un mensaje mafioso, atacaron la sede del sindicato SEIVARA que lidera Cristian Jerónimo el triunviro de la CGT.
Rompieron las cámaras de seguridad y destrozaron parte del edificio. Esperan la intervención de la justicia. #InfoGremiales… pic.twitter.com/BN9cHv7OTD
— InfoGremiales (@InfoGremiales) December 15, 2025
A la vez, detallaron, “la oficina de Jerónimo fue destruida y arrasada” en lo que, se infiere, implica un ataque directo al dirigente y un acto de intimidación cuando la CGT rechazó “en todos sus puntos” el proyecto de reforma laboral presentado por el oficialismo.
Para la conducción del gremio, efectivamente, “el episodio se produjo en un contexto político” determinado y, por lo tanto, se trata de “un claro mensaje de intimidación” cuya gravedad dicen “excede un robo común por el profesionalismo de los delincuentes”.
Jerónimo adelantó que: “Somos absolutamente respetuosos de la Justicia y confiamos en que se esclarecerá lo ocurrido”.
#URGENTE #anticipo
VANDALIZARON LA SEDE DEL SINDICATO QUE CONDUCE UNO DE LOS COTITULARES DE LA CGT
Atacaron las instalaciones del Sindicato del Vidrio, entidad que lidera Cristian Jerónimo, en la semana en la va a ingresar al Congreso el proyecto de reforma laboral. pic.twitter.com/YjLx2iPmKs
— Data Gremial (@DataGremialCom) December 15, 2025
Desde el gremio destacaron que: “Cristian Jerónimo, con 41 años, es el secretario general más joven del movimiento obrero al frente de la CGT y mantiene una posición firme y pública de rechazo frente al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional”.
A la vez, el mismo dirigente aclaró que no le corresponde calificar jurídicamente el hecho y que, en rigor, es una “tarea que compete exclusivamente a la Justicia, pero remarcó que el momento en que ocurre resulta totalmente sospechoso”.
Finallmente, explicó que: “Este episodio no modifica en absoluto el rumbo del movimiento obrero, sino que, por el contrario, fortalece la convicción de seguir adelante con el plan de lucha, la movilización del 18 y todo el proyecto de defensa de los derechos de los trabajadores, frente a una reforma laboral impulsada sin convocatoria al diálogo por parte del Gobierno”.