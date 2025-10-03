Atentado en Manchester: identifican al autor del ataque en una sinagoga que dejó dos muertos y varios heridos
La Policía Antiterrorista británica identificó este jueves al presunto autor del atentado en una sinagoga de Manchester, donde murieron dos personas y al menos otras tres resultaron heridas. El atacante fue identificado como Jihad Al-Shamie, un ciudadano británico de 35 años y de ascendencia siria, quien murió minutos después tras ser abatido por las fuerzas de seguridad.
“Aunque aún no se ha realizado la identificación formal, creemos que el responsable de los atentados de hoy es Jihad Al-Shamie”, informaron las autoridades en un comunicado oficial.
Además, precisaron que tres sospechosos se encuentran bajo custodia: dos hombres de unos 30 años y una mujer de unos 60, arrestados bajo sospecha de comisión, preparación e instigación de actos terroristas.
Las pesquisas continúan para esclarecer la motivación del ataque. Según confirmaron las fuerzas de seguridad, Al-Shamie no figuraba en los registros previos del programa antiterrorista Prevent, destinado a prevenir la radicalización en el Reino Unido.
El hecho ocurrió cerca de las 9:30 de la mañana hora local, en las inmediaciones de la sinagoga de la Congregación Hebrea de Heaton Park, al norte de Manchester, que estaba especialmente concurrida por la celebración de Yom Kippur, la jornada más sagrada del calendario judío.
Testigos y videos difundidos en redes sociales mostraron al atacante en la escena, primero con un objeto en la cintura y luego abatido en el suelo. Tras su neutralización, se confirmó que portaba un chaleco con apariencia de explosivo, aunque especialistas comprobaron que era inoperativo.
La Policía confirmó que las dos víctimas fatales pertenecían a la comunidad judía, aunque aún resta la identificación formal. En cuanto a los heridos, detallaron que:
- Uno sufrió una herida de arma blanca.
- Otro fue atropellado por el vehículo que utilizó el atacante.
- Un tercer hombre ingresó al hospital con lesiones que habrían ocurrido durante el procedimiento policial.
Las autoridades mantienen reforzada la seguridad en la zona mientras avanza la investigación sobre el atentado.