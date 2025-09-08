Atentado en Jerusalén: Una de las víctimas era la argentina Sara Mariela Voloj de Mendelson
Una de las víctimas del atentado de hoy en Jerusalén era una argentina quien residía en Israel desde su infancia. “Con profundo dolor confirmamos que Sara (‘Sarita’) Mariela Voloj de Mendelson (Z”L), de 57 años, nacida en Argentina y quien residía en Israel desde su infancia, es una de las víctimas fatales del atentado terrorista perpetrado hoy en Jerusalén”, tuiteó el rabino de la AMIA, Eliahu Hamra.
“Expresamos nuestra solidaridad con sus familiares y con todas las personas afectadas por este nuevo ataque, que vuelve a enlutarnos y que nos enfrenta, una vez más, con la cara más siniestra del horror y del desprecio por la vida humana”, añadió Hamra.
“Elevamos una plegaria por el descanso eterno de las almas de las personas que han sido asesinadas en este nuevo ataque, y rezamos por la pronta recuperación de los heridos”, completó.
Seis personas fueron asesinadas y otras 21 resultaron heridas -seis de ellas de gravedad- cuando dos terroristas palestinos abrieron fuego esta mañana contra vehículos y peatones en el cruce de Ramot, en Jerusalén.
Los dos atacantes, residentes en la Margen Occidental, llegaron al cruce poco después de las 10 -según algunos reportes, en auto- y dispararon contra las personas que esperaban en una parada de colectivos, así como contra un autobús que acababa de detenerse allí.
La Policía de Israel informó que un soldado y varios civiles presentes en el lugar dispararon contra los terroristas y los abatieron.
Las Fuerzas de Defensa de Israel indicaron que el soldado es un comandante fuera de servicio perteneciente a la nueva Brigada Hasmoneos, una unidad de tropas ortodoxas.
El Servicio Nacional de Emergencias de Israel (Magen David Adom) señaló que cuatro de las víctimas murieron en el lugar, mientras que otras dos fueron trasladadas al hospital Hadassah y luego sucumbieron a sus heridas.