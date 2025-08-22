Atentado en Colombia: al menos 5 muertos y 36 heridos por la explosión de un camión-bomba contra una base aérea de la ciudad de Cali
Al menos cinco personas murieron y 36 resultaron heridas este jueves por un atentado perpetrado con un camión-bomba en inmediaciones de la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez de la ciudad colombiana de Cali, confirmó la Alcaldía de Cali, capital del departamento de Valle del Cauca.
El presidente colombiano, Gustavo Petro afirmó que el ataque es una “reacción terrorista” del Estado Mayor Central (EMC), la mayor disidencia de las FARC, a una ofensiva del Ejército en la región del Cañón del Micay, en el vecino departamento del Cauca, contra ese grupo armado.
“He hablado con el comandante de la Policía Metropolitana de Cali para asegurar todas las entradas a la ciudad de manera inmediata. Vamos a restringir el tránsito de camiones de más de cuatro toneladas desde hoy a las 7:00 p.m. hasta las 4:00 a.m. de mañana viernes”, expresó por su parte el alcalde de Cali, Alejandro Eder.
El ataque fue cometido en la Carrera Octava, una transitada avenida de esta ciudad, la principal del suroeste de Colombia, donde además de la base militar hay varios establecimientos comerciales.
“Atentado terrorista”:
Porque en Cali, Colombia un atentado con carro bomba cerca de la base aérea Marco Fidel Suárez dejó al menos cinco muertos y 15 heridos; otro vehículo cargado de explosivos no alcanzó a detonar. pic.twitter.com/UWYhpLxiBg
— ¿por qué es tendencia? (@estendenciaensv) August 21, 2025
En los videos publicados en redes sociales tras el atentado se ven personas ensangrentadas en el piso, algunas de las cuales son atendidas por los organismos de socorro que llegaron hasta allí.
También se ve un camión incendiado, que al parecer estaba cargado de explosivos; varios vehículos completamente destruidos por la explosión, y la fachada de un supermercado caída.
Ante lo ocurrido, la Alcaldía ofreció una recompensa de hasta 400 millones de pesos (unos 100.000 dólares) por información que permita dar con los responsables del ataque.
La tercera ciudad del país, la más importante de la región del Pacífico, sufre una embestida de guerrillas y grupos narcotraficantes que se disputan el rentable negocio de la cocaína que envían a Estados Unidos y Europa.
A comienzos de julio hubo múltiples ataques con explosivos y drones en Cali y sus alrededores, en una jornada sangrienta que dejó siete muertos y terror entre sus pobladores.