Atentado contra Juan Manuel Urtubey: balearon su camioneta cuando viajaba junto a otros tres acompañantes a la altura de Orán
La camioneta en el que se trasladaba el exgobernador de Salta y candidato a senador de Fuerza Patria, Juan Manuel Urtubey, fue baleada cuando transitaba por la Ruta Provincial 5, desde la localidad de Orán hacia General Pizarro, impacto de bala que rompió una de las ventanas traseras, según consta en una denuncia policial.
Al momento del ataque, cuatro personas se encontraban en el interior del vehículo. Además de Urtubey, quien ocupaba el asiento trasero derecho, viajaban el chofer y secretario, Carlos María García Bes (quien conducía), y otros dos acompañantes identificados como Arnaldo López y Joaquín Guzmán quien se encontraba en la parte trasera izquierda, la zona donde impactó el proyectil.
De acuerdo con el medio local El Tribuno, la denuncia penal fue radicada horas más tarde en la Comisaría N° 101 de San Lorenzo, por Carlos María García Bes, chofer y secretario de Urtubey, quien manejaba la Toyota Hilux color gris, perteneciente a “Frigorífico del NOA S.A.”, empresa cuyo titular es el propio exgobernador.
Según el acta, el conductor manifestó que de un momento a otro se produjo un impacto de bala contra la ventana trasera izquierda, lo que provocó la rotura del vidrio. El denunciante dejó constancia expresa de que el daño fue provocado por un disparo de arma de fuego, desestimando la posibilidad de que se tratara de un simple impacto de proyectil.
Pese a la gravedad del hecho y el riesgo inherente, las autoridades confirmaron que la totalidad de los ocupantes resultaron ilesos. En tanto, la Fiscalía Penal de San Lorenzo tomó intervención en la causa, que fue caratulada inicialmente como “Daños” y busca identificar a los autores del disparo.