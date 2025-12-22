Atentado contra CFK: Con inusitada rapidez, la Justicia archivó la investigación al diputado Milman
La Justicia federal resolvió cerrar de manera definitiva una de las líneas de investigación más sensibles surgidas tras el atentado contra la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. La decisión fue adoptada por los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens, quienes ratificaron el sobreseimiento del diputado opositor Gerardo Milman, al considerar que no se reunieron pruebas suficientes para sostener una eventual vinculación con el ataque ocurrido en Recoleta.
De este modo, el tribunal rechazó los recursos presentados tanto por la querella como por el Ministerio Público Fiscal, que habían solicitado profundizar la investigación y reabrir medidas de prueba. Para los magistrados, ninguno de los elementos incorporados al expediente logró consolidar la hipótesis acusatoria, por lo que correspondía clausurar esa línea investigativa.
Los argumentos de la Justicia
El eje de la pesquisa se había apoyado en la declaración de un testigo, quien aseguró haber escuchado al legislador pronunciar, dos días antes del atentado, la frase: “cuando la maten yo estoy camino a la costa”. Se trató de una afirmación de alto impacto político que motivó peritajes y medidas de prueba orientadas a verificar su veracidad.
Sin embargo, la Cámara evaluó que los peritajes tecnológicos realizados sobre dispositivos móviles, los cruces de comunicaciones y los datos de geolocalización no aportaron elementos concretos que respaldaran esa versión. En ese sentido, los jueces concluyeron que los teléfonos analizados no contenían información relevante para el avance de la causa.
La resolución también se apoyó en lo ya determinado en el juicio oral que condenó a los autores materiales del disparo fallido, donde no surgieron referencias a instigadores, financistas ni autores intelectuales detrás del ataque. Según el fallo, la inexistencia de pruebas en esa instancia refuerza la imposibilidad de sostener nuevas imputaciones.
Con esta decisión, queda formalmente clausurada una de las hipótesis más controvertidas abiertas tras el atentado. El archivo del expediente genera fuertes cuestionamientos en sectores de la querella y del ámbito político, que sostienen que se descartó una línea de investigación de alto impacto institucional sin profundizar todos los extremos posibles.