ATE suspendió el paro previsto para el próximo lunes en todos los aeropuertos del país
Horas después de ratificarlo, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) suspendió este viernes el paro previsto para el próximo lunes 9 de febrero en todos los aeropuertos del país, ya que ese mismo día se reunirá con las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
Desde el gremio, que días atrás había reprogramado el cese de tareas inicialmente convocado para esta semana, señalaron que esperan “lograr un acuerdo” en torno a su reclamo por incumplimiento salarial por parte del organismo dependiente de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía.
“Como muestra de buena voluntad, hemos decidido dejar en suspenso la medida de fuerza de 24 horas”, destacó el secretario general del sindicato, Rodolfo Aguiar, y agregó que eligen “confiar en que este ámbito de diálogo sea una instancia que permita resolver el conflicto”.
Además, el gremialista precisó que la reunión tendrá lugar en la Secretaría de Trabajo tanto con las autoridades de la ANAC como con funcionarios de Gestión y Empleo Público y aclaró: “Luego de los resultados de ese encuentro, evaluaremos cuáles son las acciones a seguir”.
Por su parte, Marcelo Belleli, miembro de la Junta Interna de ATE ANAC, señaló: “Como dijimos desde el inicio, vamos a participar en los canales de diálogos que hoy nos abran, pero con la convicción de que tenemos que recuperar aquello que se nos fue arrebatado de forma muy ingrata”.
Respecto de la medida, por el momento suspendida, desde el sindicato recordaron que fue resuelta en una Asamblea en las puertas del Aeropuerto Internacional de Ezeiza Ministro Pistarini, a raíz de una deuda salarial que el Gobierno mantiene con los trabajadores del sector.