ATE responsabilizó al Gobierno por los incendios en la Patagonia por el recorte del 70% en el Programa Nacional de Manejo del Fuego y por la precarización de brigadistas
En medio de una crisis ambiental por los incendios que afectan a las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut y Santa Cruz, el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, apuntó contra el Gobierno nacional por desidia y recortes en el sector: “Por el ajuste de Milei, se va a incendiar toda la Patagonia. Se debe declarar la emergencia ambiental. El fuego arrasa con todo lo que está a su paso”.
“El negacionismo ambiental del Gobierno y el recorte aplicado sobre el Programa Nacional de Manejo del Fuego en este momento se traduce en la pérdida de miles de hectáreas de bosque nativo y en cuantiosos daños materiales y pone en riesgo vidas humanas”, sostuvo el dirigente y resaltó el recorte del 70% sobre el programa.
“En este momento, la prioridad del Gobierno tiene que ser la de cuidar a los habitantes de la Patagonia y también a todo nuestro patrimonio natural”, agregó. Los incendios se extendieron en las últimas horas y provocó que más de 3.000 personas debieran ser evacuadas en localidades como Puerto Patriada (Chubut).
En referencia a la situación del personal del control de incendios, Aguiar explicó: “Pasan los años y los incendios se siguen combatiendo con brigadistas que están cada vez más precarizados y con bajos salarios. Se necesita una alta inversión de recursos materiales y humanos. El combate en este momento es desigual. No sólo hace falta más personal, sino también más insumos, helicópteros y aviones. En lugar de comprar esa chatarra en desuso de los Caza F-16, tendrían que haber comprado aviones hidrantes”.
“Se tienen que reabrir las paritarias y también otorgar un bono de emergencia a todos los trabajadores. Se necesitan medidas de prevención, políticas ambientales más estrictas para proteger el patrimonio natural de todo nuestro país”, concluyó el secretario general de ATE Nacional.
Actualmente la Administración de Parques Nacionales cuenta con 391 brigadistas para atender más de 5 millones de hectáreas, cuando los informes oficiales destacan que la dotación mínima necesaria es de 700.
Además, el ingreso promedio de los brigadistas se encuentra por debajo de la línea de pobreza: El salario inicial en la zona centro del país es de $610.000 y en la Patagonia $860.000. La pérdida salarial supera el 50% desde diciembre del 2023 a la fecha.
De esta forma, ATE reclama:
-Un bono de emergencia para los trabajadores.
-Reapertura inmediata de las paritarias del sector.
-Incorporación de personal para alcanzar el mínimo necesario.
-Pase a planta permanente de la totalidad de los contratados.
-Inversión en elementos de prevención y manejo de incendios.
-Adquisición de aviones y helicópteros hidrantes.
ATE también exige que se apruebe una ley de emergencia ambiental, económica y habitacional y respalda la creación de un “adicional extraordinario”, tal como se detalla en uno de los proyectos presentados por diputados patagónicos: “Facúltase al Poder Ejecutivo Nacional a disponer de las partidas del Fondo Nacional de Manejo del Fuego para el pago de un adicional extraordinario por emergencia a los combatientes de incendios forestales de la Administración de Parques Nacionales y del Servicio Nacional de Manejo del Fuego, en virtud de la mayor carga horaria y el estado de disponibilidad permanente que situación de catástrofe actual les demanda”.